La lettura del Martedì a Casa di Marta con “Nudi e crudi” di Alan Bennet

Alla Biblioteca della Casa di Marta torna “La lettura del martedì”, l’iniziativa culturale aperta a tutti che unisce libri, confronto e amicizia. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, martedì 17 febbraio, dalle 15 alle 16.30, negli spazi di via Petrarca 1 a Saronno, con partecipazione libera e gratuita.

Al centro dell’incontro il libro “Nudi e crudi” dello scrittore britannico Alan Bennett.

Il libro racconta una situazione paradossale. Trovare la casa svaligiata dai ladri è senza dubbio un evento sinistro. Ma se spariscono anche la moquette, il rotolo della carta igienica, il forno e l’arrosto che attendeva lo scatto del timer, è palese che non può trattarsi di un semplice furto. E l’allibita vittima – in questo caso un avvocato londinese agiato e pedante – ha tutto il diritto di pensare a una beffa del destino, o a una nuova formula, certo piuttosto radicale, di candid camera. Travolti da una realtà truce e demenziale, l’avvocato e la sua spenta consorte si trovano ad affrontare un rompicapo di comica suspense, dal quale schizzano fuori, come da una scatola a sorpresa, colpi di scena turbinosi.

Il ciclo di incontri, pensato per tutte le età, propone un pomeriggio insieme fatto di letture condivise e confronto. “La lettura del martedì” non è solo un gruppo di lettura, ma un’occasione per creare relazioni attorno ai libri. L’obiettivo è offrire uno spazio accogliente dove confrontarsi, scambiare opinioni e scoprire nuovi autori in un clima informale.

Il percorso 2026 prevede altri appuntamenti già in calendario: dopo il 17 febbraio, si proseguirà il 3 e il 17 marzo, fino al 31 marzo, con nuovi titoli e nuovi spunti di riflessione.

L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca della Casa di Marta, realtà legata alla Fondazione Casa di Marta di Saronno, da anni punto di riferimento per attività culturali e sociali sul territorio saronnnese.

La partecipazione è come sempre libera e gratuita.