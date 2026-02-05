Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336

Questa mattina, giovedì 5 febbraio, chiude, per circa due ore, la 336. La grande macchina organizzativa dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 entra nel vivo e, con essa, scattano i protocolli di massima sicurezza che trasformeranno Malpensa e i suoi collegamenti stradali in una zona rossa per poco meno di due ore.

Il piano coordinato dalla Prefettura di Varese e stabilito dal Comitato Operativo per la Viabilità presso l’aeroporto imporrà il blocco totale di alcuni dei tratti più trafficati della provincia, una misura necessaria per permettere il transito protetto dei “Grandi” e delle delegazioni internazionali dirette verso le sedi olimpiche.

Il cuore del provvedimento riguarda la SS336 e i principali raccordi autostradali che portano verso Milano.

A partire dalle ore 10:50 e fino alle 12:30, la circolazione sarà interdetta in direzione dell’autostrada A8 in diversi punti nevralgici. Eccoli:

SS336-DIR: dal Km 6+300 (Uscita Malpensa Cargo City) fino al Km 0+000.

SS336: dal Km 10+750 fino all’ innesto con l’autostrada (Km 0+000).

Autostrada A8: dal Km 25+600 (Interconnessione A36 Pedemontana) fino al Km 18+000 (Svincolo Castellanza).

Autostrada A9: chiusura dell’interconnessione verso la A8 in direzione Milano al chilometro 11+000.

L’operazione vede impegnata in prima linea la Polizia Locale di Casorate Sempione e le altre forze dell’ordine del territorio. L’Italia si prepara ad accogliere ben 53 tra Capi di Stato e di Governo.

Autostrade per l’Italia ha inoltre comunicato che dalle ore 11:30 sono scattate limitazioni alla circolazione nel nodo autostradale di Milano, con la chiusura temporanea della A8 Milano-Varese tra il bivio A36 Pedemontana e viale Certosa, oltre allo stop delle interconnessioni dalla A4 verso il centro città.

Per gestire il traffico, sono state predisposte deviazioni obbligatorie verso la A36 per chi proviene da Varese e verso Varese per chi giunge dalla A9; in alternativa, si consiglia l’utilizzo della SS33 del Sempione con rientro a Pero o della Milano-Meda con rientro a Cormano. I provvedimenti, disposti dalle Prefetture di Milano e Varese, dovrebbero restare in vigore per circa un’ora.