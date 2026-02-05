Nel Giorno del Ricordo a Induno Olona Raoul Pupo analizza le violenze alla frontiera adriatica

Il 12 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, Induno Olona ospiterà un appuntamento di grande rilevanza storica. Alle 20:30 nella Sala Bergamaschi di via Porro 56, il professor Raoul Pupo terrà un incontro dal titolo “Le stagioni della violenza alla frontiera adriatica fra il XIX e XX secolo“.

Pupo, docente di Storia contemporanea presso l’Università di Trieste, è uno dei massimi esperti della complessa vicenda del confine orientale italiano. La sua presenza permette di approfondire una pagina dolorosa della nostra storia nazionale, analizzandola nel lungo periodo che va dall’Ottocento al Novecento. L’approccio storico proposto non si limita infatti agli eventi legati all’esodo giuliano-dalmata, ma inquadra quella tragedia in un contesto più ampio di violenze e conflitti che hanno segnato a lungo quella tormentata frontiera.

All’incontro parteciperà anche Pier Maria Morresi, presidente della sezione di Varese dell’ANGVD – l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – che riunisce i discendenti degli esuli istriani, fiumani e dalmati.

L’iniziativa è promossa dal Coordinamento Sezioni ANPI di Arcisate e Induno Olona, con il patrocinio gratuito dei Comuni di Induno Olona e Arcisate e il sostegno di ACLI SPI, CGIL SPI e CISL dei Laghi. L’ingresso è libero.