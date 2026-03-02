Alla Biblioteca Frera di Tradate un viaggio tra le Prealpi con Samuele Salvia

Giovedì 12 marzo la presentazione del libro dedicato a cinquanta itinerari tra la provincia di Varese e il Canton Ticinon per scoprire sentieri, panorami e percorsi alla portata di tutti nel cuore delle Prealpi

Giovedì 12 marzo alle 20.45 la Biblioteca Frera di Tradate propone un nuovo appuntamento con gli incontri d’autore. Protagonista della serata sarà Samuele Salvia, viaggiatore e travel blogger, che presenterà il suo libro “Le Prealpi varesine: 50 escursioni tra Varese e il Canton Ticino”.

L’incontro sarà l’occasione per scoprire un territorio ricco di sentieri, panorami e itinerari spesso poco conosciuti ma facilmente raggiungibili. Il volume propone cinquanta escursioni tra la provincia di Varese e il Canton Ticino, con percorsi adatti a diversi livelli di esperienza, pensati per chi ama camminare nella natura e conoscere da vicino le bellezze delle Prealpi.

Attraverso racconti, consigli pratici e suggerimenti di itinerario, Salvia accompagna i lettori lungo crinali, boschi e affacci panoramici che uniscono Italia e Svizzera, valorizzando un’area che offre opportunità in ogni stagione.

Durante la serata sarà possibile acquistare il libro e dialogare con l’autore, approfondendo curiosità e retroscena legati alla stesura della guida

Un appuntamento – recentemente proposto anche a Materia – pensato non solo per gli appassionati di trekking, ma per tutti coloro che desiderano riscoprire il territorio attraverso uno sguardo attento e appassionato.