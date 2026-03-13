Ellie e la città di Smeraldo – dove vive il Mago di Oz – proiettato al Nuovo per CinemaKids

Contaminato dagli elementi tipici delle favole russe, Ellie e la città di Smeraldo è una nuova e affascinante rivisitazione del classico Mago di Oz. Il fim fantasy di Igor Voloshin – attore, regista e coreografo teatrale – è la nuova proposta di CinemaKids, la rassegna di cinema per bambini e famiglie promossa da Filmstudio 90 e ospitata dal Cinema teatro Nuovo di Varese.

L’appuntamento è per domenica 14 marzo alle ore 15 al Cinema Teatro Nuovo di viale dei Mille

La protagonista è la giovane Ellie e la sua vita sta per cambiare per sempre a causa di un tornado improvviso che la solleva da casa e la trascina lontano, insieme al suo inseparabile cagnolino Toto. Quando riapre gli occhi, Ellie si ritrova in una terra magica: il leggendario mondo di Oz, dove le montagne sembrano dipinte e gli animali parlano.

Per tornare dalla sua famiglia, Ellie deve raggiungere la splendida Città di Smeraldo, l’unico luogo in cui il grande Mago potrebbe aiutarla.

Lungo il sentiero dorato incontra tre compagni indimenticabili: uno Spaventapasseri, un uomo di latta e un leone codardo, tutti e tre con un grande sogno. Insieme imparano che il coraggio può nascere anche dai passi più incerti e che l’amicizia rende possibile ciò che sembrava impossibile.

Ma Oz non è solo meraviglia: una potente strega osserva Ellie, decisa a fermarla prima che arrivi alla Città di Smeraldo. Per superare ogni ostacolo, Ellie dovrà credere in sé stessa, fidarsi dei suoi amici e scoprire che la magia più forte abita dentro di lei.

La proizione inizierà alle ore 15.

Biglietto unico a 5 euro.

Per maggiori informazioni www.filmstudio90.it oppure 0332 830063.

Durante tutta le proiezioni di CinemaKids è possibile organizzare feste di compleanno al cinema: invitando almeno 10 amici si paga per loro 4 euro e chi organizza entra gratis.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a: filmstudio90@filmstudio90.it.