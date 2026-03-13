Paralimpiadi, doppio oro per la PolHa con Luchini e Perathoner

Giornata notevole per l’Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 e giornata storica per la Polha Varese, l’associazione sportiva presieduta da Daniela Colonna Preti che a ogni edizione dei Giochi (estivi o invernali) “fornisce” diversi atleti alle nazionali azzurre.

Nel giro di pochissimo tempo, due atleti tesserati per la PolHa hanno infatti vinto la medaglia d’oro, in due distinte categorie dello snowboard banked slalom. Il primo trionfo è arrivato con il toscano Jacopo Luchini (foto CIP) nella classe SB-UL, il secondo con l’altoatesino Emanuel Perathoner nella SB-LL2.

Luchini, 36 anni, si è imposto con il tempo di 56″28 precedendo la coppia di atleti cinesi formata da Wang Pengyao (a 34 centesimi) e Jiang Zihao. L’azzurro ha ottenuto il miglior crono nella seconda discesa effettuata. Ottavo l’altro partecipante italiano, Paolo Priolo.

A seguire è stata invece la volta di Perathoner che aveva già vinto una medaglia d’oro in queste Paralimpiadi nello snowboard cross: il 39enne nato a Bolzano (ed ex azzurro “assoluto” prima che un grave infortunio al ginocchio gli togliesse la mobilità a una gamba) ha dominato la propria classe. Per lui miglior tempo in 54″28, ovvero 2 secondi di vantaggio sullo svizzero Fabrice von Grueningen, secondo; bronzo invece all’australiano Ben Thudope.

Grazie a questi podi, il bottino dell’Italia a Milano Cortina sale a 5 ori, 7 argenti e 1 bronzo per un totale di 13 allori. Il medagliere è saldamente comandato dalla Cina seguita da USA e Austria ma con gli azzurri quarti e pronti a insidiare il “Wunderteam” per la terza piazza nelle ultimo weekend di gara.

COLONNA PRETI A VARESENEWS – Nel video sottostante, l’intervista del nostro Francesco Mazzoleni a Daniela Colonna Preti, ospite della trasmissione “La Materia del giorno” in un episodio dedicato proprio alle Paralimpiadi.