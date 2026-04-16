Incidente allo svincolo di Busto Arsizio, lunghe code in autostrada verso Varese
Uno scontro tra due autovetture avvenuto intorno alle otto di questa mattina sta bloccando la circolazione lungo l'autostrada A8 in direzione Varese con code di quattro chilometri
Un incidente stradale avvenuto questa mattina, giovedì 16 aprile, lungo l’autostrada A8 Milano-Varese, sta causando pesanti disagi alla circolazione in direzione nord. Lo scontro, che ha coinvolto due autovetture, si è verificato intorno alle 08:00 all’altezza del chilometro 19, nei pressi dello svincolo di Busto Arsizio.
La dinamica e i soccorsi
L’allarme è scattato precisamente alle 08:01, quando la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto i soccorsi in codice giallo. L’impatto tra i due veicoli è avvenuto nei pressi del cavalcavia numero 19 bis. Dalle prime informazioni raccolte, sono due le persone rimaste coinvolte nel sinistro: tra queste una giovane donna di 22 anni.
Sul luogo dell’evento è intervenuta un’ambulanza della SOS Uboldo per prestare le prime cure ai feriti e valutare l’eventuale trasporto in ospedale. L’incidente ha avuto un impatto immediato e significativo sul flusso veicolare, già intenso per l’orario di punta dei pendolari. Autostrade per l’Italia segnala la formazione di code che hanno raggiunto i 4 chilometri di lunghezza tra Castellanza e Busto Arsizio, sempre in direzione Varese.
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