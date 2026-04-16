Incidente allo svincolo di Busto Arsizio, lunghe code in autostrada verso Varese

Un incidente stradale avvenuto questa mattina, giovedì 16 aprile, lungo l’autostrada A8 Milano-Varese, sta causando pesanti disagi alla circolazione in direzione nord. Lo scontro, che ha coinvolto due autovetture, si è verificato intorno alle 08:00 all’altezza del chilometro 19, nei pressi dello svincolo di Busto Arsizio.

La dinamica e i soccorsi

L’allarme è scattato precisamente alle 08:01, quando la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto i soccorsi in codice giallo. L’impatto tra i due veicoli è avvenuto nei pressi del cavalcavia numero 19 bis. Dalle prime informazioni raccolte, sono due le persone rimaste coinvolte nel sinistro: tra queste una giovane donna di 22 anni.

Sul luogo dell’evento è intervenuta un’ambulanza della SOS Uboldo per prestare le prime cure ai feriti e valutare l’eventuale trasporto in ospedale. L’incidente ha avuto un impatto immediato e significativo sul flusso veicolare, già intenso per l’orario di punta dei pendolari. Autostrade per l’Italia segnala la formazione di code che hanno raggiunto i 4 chilometri di lunghezza tra Castellanza e Busto Arsizio, sempre in direzione Varese.