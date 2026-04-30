Rigoni Stern e la memoria della montagna: a Castronno una serata con Sergio Di Benedetto
Martedì 5 maggio alle 21 a Materia la presentazione del libro dedicato allo scrittore di Asiago, in dialogo con Roberto Andrighetto del Cai Varese
Un invito a tornare a leggere la montagna attraverso una delle voci più autentiche del Novecento. Martedì 5 maggio alle ore 21 Materia ospiterà la presentazione del libro Le stagioni e i ricordi. Saggi su Mario Rigoni Stern di Sergio Di Benedetto, drammaturgo e ricercatore varesotto.
L’incontro, realizzato in collaborazione con il Cai di Varese, vedrà l’autore dialogare con Roberto Andrighetto, proponendo una riflessione che va oltre la dimensione letteraria per toccare temi di forte attualità.
Il volume raccoglie anni di studio sull’opera di Rigoni Stern e si distingue per un approccio che unisce analisi critica ed esperienza diretta. Un libro che non si limita a interpretare i testi dello scrittore di Asiago, ma invita a rileggerli come strumenti per comprendere il presente, in particolare il rapporto tra uomo e ambiente.
Al centro c’è l’idea della memoria come paesaggio: un elemento vivo, che intreccia storia personale e collettiva, natura e responsabilità. Rigoni Stern viene così restituito nella sua dimensione più attuale, come autore capace di parlare ancora oggi di equilibrio, limite e convivenza, offrendo uno sguardo lucido su questioni che riguardano la montagna ma anche la società nel suo complesso.
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Materia spazio libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.
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