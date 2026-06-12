A Ispra scatta il divieto di balneazione al Lido Euratom

Il Comune di Ispra ha disposto oggi, venerdì 12 giugno, il divieto temporaneo di balneazione nella zona del Lido Euratom, sul lungolago Amerigo Vespucci fino alla darsena.

L’ordinanza, firmata dal sindaco Rosalina Di Spirito, è stata emessa a seguito della comunicazione dell’Ats Insubria che ha giudicato l’area temporaneamente non balneabile dopo le analisi effettuate sulle acque lo scorso 9 giugno.

Il provvedimento è entrato in vigore con effetto immediato e resterà valido fino a nuove disposizioni, in attesa di ulteriori controlli e dell’eventuale ripristino delle condizioni di balneabilità.

L’ordinanza prevede l’installazione di apposita segnaletica nell’area interessata. Chi non rispetterà il divieto potrà essere sanzionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La decisione è stata adottata per tutelare la salute pubblica, come previsto dalla normativa nazionale sulla qualità delle acque di balneazione.