Carnevale 2017, gli appuntamenti a Varese e provincia

Varese

Sabato 4 Marzo: Chiusura del Carnevale, sfilata dei carri e gruppi allegorici dalle 14.30. Alle 16.30 presso Piazza della Repubblica danze brasiliane, discorso del Re Bosino e premiazione dei carri. Banchi gastronomici, vin brulè e zucchero filato.

QUI TUTTI GLI EVENTI DI VARESE

Arcisate

Sabato 4 Marzo: Sfilata dei carri dalle ore 14.00. Per maggiori info: www.arcisatecultura.it – LEGGI QUI – EVENTO

Angera

Domenica 26 Febbraio: Sfilata dei carri dalle ore 15.00.

Arsago Seprio

Sabato 13 Febbraio: Sfilata dei carri dalle 15.00 alle 18.30.

Besozzo

Venerdì 3 Marzo: alle ore 20,30 presso la sala Duse in Via Duse 12, nona edizione del CONCORSO “MASCHERINA D’ORO”. FANTASIANIMAZIONE presenta CARNIVAL SHOWTIME all’insegna dell’ALLEGRIA, ANIMAZIONE, BABY DANCE, PHOTO SHOW e TANTE ALTRE SORPRESE! Sarà una sfilata davvero speciale!

Bisuschio

Sarà ispirato al Medioevo il Carnevale 2017 di Bisuschio. La manifestazione si svolgerà sabato 4 marzo e partire dalle 15 all’Oratorio.

Busto Arsizio

Sabato 26 Febbraio: Consegna delle chiavi alle maschere della città, dalle ore 11.00 in Piazza San Giovanni (in caso di maltempo Sale Conferenze Museo Tessile). Giovedì 2 e venerdì 3 Marzo: Laboratori per bambini dalle 15.00 alle 18.00 nelle Sale del Museo Tessile. Sabato 4 Marzo: sfilata dei carri dalle 14.30. LEGGI QUI

Cuveglio e Cuvio

Sabato 25 Febbraio: Settimo carnevale in Valle: corteo mascherato dal Valcuvia shop fino al Parco comunale di Cuvio, dove saranno allestiti banchi gastronomici. LEGGI QUI

Gavirate

Domenica 26 Febbraio: 38° Carnevale Gaviratese: dalle ore 14.30 tradizionale sfilata di carri allegorici presso il centro storico della città, partenza dal piazzale delle scuole Elementari Via Gerli Airoli.

Ispra

Sabato 4 Marzo: Carnevale Isprese 2017: dalle 14.00 con sfilata di carri allegorici per le vie del centro. LEGGI QUI

Luino

Sabato 4 Marzo: Carnevale al Parco Ferrini, dalle ore 15.00 in via Cesare Battisti.

Laveno Mombello

Sabato 4 Marzo: Mascherina D’oro in piazza Matteotti dalle ore 14.00. A seguito sfilata dei carri. Alle 18.00 fuochi artificiali sul lungolago.

Porto Ceresio

Domenica 26 febbraio: 40° Carnevale Ceresino: dalle ore 11.00 alle ore 18.00 corteo dei carri e gruppi sfileranno per le vie e il lungolago di Porto Ceresio. LEGGI QUI