Le Officine porta l’Oktoberfest a Cassano

Da giovedì 20 a domenica 23 settembre si respirerà aria di Oktoberfest all’area feste di Cassano Magnago in via Primo Maggio.

Con il giungere dei primi giorni d’autunno arriva anche il nuovo grande evento realizzato e promosso dall’Associazione Culturale Le Officine con il patrocinio del Comune di Cassano Magnano.

«Dopo aver fatto ballare e cantare per tutta l’estate con i due festival musicali WOODOO Fest e Summerfield Music Festival, l’associazione non si ferma e propone una festa in puro tema bavarese con protagonisti birre e cibi tradizionali della pluri-centenaria fiera di Monaco, in voga fin dal lontano 1810 e oggi amata e riproposta in ogni angolo del mondo.

“Questa è una nuova avvincente sfida per noi organizzatori che proveniamo dal mondo dei concerti e dello Street Food. Portare un assaggio di Oktoberfest nella nostra amata Cassano è sempre stato un sogno nel cassetto, per questo siamo molto felici di poterlo fare per quattro giorni consecutivi nell’area feste che conosciamo molto bene».

«Per l’occasione abbiamo preparato tantissime spine con birre originali Bavaresi e un’area food con specialità tradizionali della cucina Tedesca: Salsicce Bavaresi, Bretzel, Weinerschnitzel, Bratwurstel, Stinco di maiale, Costine e Gran Grigliata mista, ma anche Strudel di mele, torte e dolci tipici e molto altro ancora. Ad allietare le ore in compagnia di amici e famigliari ci sarà sempre musica dal vivo ed intrattenimento per tutte le età, dall’animazione con costumi a tema Bavarese ai classici giochi dei baracconi da fiera, il tutto in 1600 mq di tensostruttura al coperto che garantirà il normale proseguimento dell’Oktoberfest anche in caso di pioggia».

L’Oktoberfest all’area feste di Cassano Magnago si terrà da giovedì 20 al sabato 22 Settembre dalle ore 18.00 alla 1.00 e domenica 23 settembre dalle ore 12.00 fino alla 1.00. L’ingresso è sempre gratuito.