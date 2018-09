L’ospedale potenzia le cure palliative per i malati terminale

Più medici, più infermieri e, quindi, maggiore assistenza in un momento estremamente delicato.

Dopo l’approvazione della delibera regionale del 2016, l’Asst Sette Laghi ha potenziato il suo reparto di cure palliative che comprende anche l’hospice, aperto nel 2010 all’ospedale di Varese.

La delibera, infatti, ha stabilito nuovi modelli erogativi, primo tra tutti l’attivazione di una reperibilità attiva notturna e festiva 365 giorni all’anno.

Dal 1 novembre 2017, l’azienda varesina ha dato maggior valore al servizio con l’istituzione della Struttura Semplice Dipartimentale di Cure Palliative e Terapia del Dolore.

Il potenziamento è stato soprattutto in termini di forze specialistiche: rispetto all’organico storico di 4 medici di cui 1 a contratto libero professionale, e di 18 infermieri e 6 Operatori socio sanitari, oggi il reparto può contare su 6 medici strutturati e un infermiere in più.

L’attività di cura dei malati terminali è quindi aumentata: attualmente, possono essere seguiti a domicilio contemporaneamente 61 pazienti contro i 27 dello scorso anno, mentre nel primo semestre del 2018 sono stati completati 166 interventi contro i 132 dello stesso periodo del 2017. Nei primi sei mesi di quest’anno il numero complessivo delle giornate di presa in carico dei pazienti terminali sono state 7977 contro le 5717 del 2017.

Solo i numeri dei pazienti ricoverati nei 10 posti letto dell’hospice sono in calo rispetto all’anno precedente, 57 di quest’anno contro i 97 del 2017. Le ragioni dei minori ricoveri è legata ai casi che si presentano di volta in volta: nonostante il tempo massimo di permanenza sia di tre mesi, a volte si decide di seguire casi più complessi o delicati dal punto di vista sociale che hanno necessità di rimanere in ospedale piuttosto che al proprio domicilio.

Il bisogno di cure palliative della terapia del dolore è grande. A questo riguarda, Regione Lombardia ha messo in rete tutti i singoli reparti per dare risposte più efficaci. Nei giorni scorsi si è svolto un tavolo di confronto da cui è emerso l’andamento provinciale : « la rete delle cure palliative offerta da Regione Lombardia – ha commentato il presidente della Commissione sanità Emanuele Monti – risulta essere la più efficiente in Italia. Anche grazie agli stanziamenti, passati dai 7 milioni di euro del 2013 ai 20 milioni del 2018. I dati che ci arrivano dall’Ats Insubria mostrano come sul territorio varesino la capacità di dialogo tra le strutture ospedaliere e gli enti territoriali stia portando ad una sempre maggiore capacità di fornire ai malati il supporto necessario ad affrontare la delicata situazione nella quale si trovano».

I numeri, infatti, evidenziano un aumento di assistenza in tutto il territorio varesino e comasco . Il numero dei pazienti presi in carico domiciliare sono stati 279 nel 2017 e 223 nel solo primo semestre del 2018. La proiezione per dicembre è di arrivare a 446.

L’incremento maggiore, a livello aziendale, si è registrato proprio nell’Asst Sette Laghi: « Voglio rivolgere un ringraziamento particolare all’associazione Sulle Ali, che da anni offre un contributo preziosissimo all’attività dell’Hospice e delle Cure Palliative» ha commentato il direttore generale Callisto Bravi.