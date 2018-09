Scienza e impegno civico, a Michele Lanziger il Premio Furia 2018

Un pomeriggio dedicato alla scienza, ma soprattutto alla divulgazione scientifica, alla capacità di avvicinare le persone all’ambiente. Nel ricordo di quel gran divulgatore che è stato Salvatore Furia, a cui è dedicato oggi il Premio Ecologia Città di Varese.

Premio nato quando «ecologia era una parola ostile o sconosciuta, a tanti», come ha ricordato il vicesindaco Daniele Zanzi.

Il premio Città di Varese quest’anno è andato a Michele Lanzinger, direttore del MUSE Museo delle Scienze di Trento dal 2013. Manager che, in cinque anni, è riuscito a rilanciare una struttura museale un po’ vecchia e stantia in una realtà concorrente al Museo di Storia naturale di Milano, accolta una sede di grande impatto realizzata da Renzo Piano:« Per noi è stata una grande esperienza – dice Lanzinger – e da questo rapporto è venuto un valore aggiunto per tutta la città di Trento».

Nel corso della cerimonia al Salone Estense è stato conferito anche il nuovo Premio Pavan: premiata Francesca Alice Marazzi, dottore di ricerca in Scienze presso l’Università Milano Bicocca, autrice di studi sulla «depurazione delle acque mediante microalghe, un tema molto innovativo per la valorizzazioni delle acque che vengono considerate un rifiuto ma che possono essere riciclate», ha detto la giovane ricercatrice, ringraziando la Prof Valeria Mezzanotte e tutto il gruppo di ricerca con cui ha lavorato.

Nel corso del pomeriggio anche la messa a dimora di una pianta a Villa Mirabello alla memoria di un grande maestro come Salvatore Furia. Si tratta di una”davidia involucrata” varieta “sonoma“, meglio nota come l’albero dei fazzoletti, la prima a essere piantumata in Italia, in quello che dovrà essere, nelle intenzioni del vicesindaco Zanzi, un museo botanico.