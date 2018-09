Scuola di Sciarè più bella e luminosa, grazie ai genitori-imbianchini

Inizia la scuola e la sede delle “De Amicis” di via Somalia, nel quartiere di Sciarè a Gallarate, si presenta quest’anno già bella e più accogliente.

Galleria fotografica Genitori scuola De Amicis imbiancatura 4 di 7

Nel weekend i genitori si sono armati di rulli, pennelli e vernici (forniti dal Comune) e «si sono improvvisati imbianchini» spiega la presidente del Comitato genitori, Sara Nerito. Si sono improvvisati, è vero, «ma il lavoro è davvero venuto bene». Le aule appaiono ora più vivaci e colorate, in definitiva appunto più accoglienti per i bambini che torneranno a scuola e per i più piccoli che per la prima volta entreranno qui per frequentare la prima elementare. «Come presidente del comitato sono molto soddisfatta del lavoro e i bambini e i docenti saranno contenti di stare in un ambiente che sembra nuovo, fresco e pulito.»

L’intervento di sistemazione delle aule non è isolato, ma è invece il frutto di un percorso che ha portato il Comitato dei genitori ad evolversi in un’associazione, la Ge.De.A, che si è costituito legalmente e «ha stipulato una convenzione con il Comune, nella quale, previa autorizzazione con la dirigente e comune, i genitori delle scuole dell’istituto possono contribuire ad effettuare piccoli lavori di manutenzione nella scuola» continua Nerito. «Il comitato ha proprio come obiettivo quello di prendersi cura della scuola. Abbiamo iniziato con l’imbiancatura ma spero che sarà possibile effettuare altri piccoli lavori, prima per le aule e poi per i laboratori».

«Sono profondamente grata ai genitori di questa scuola e dell’intero Istituto» ha detto la dirigente scolastica Barbara Pellegatta. «Quando sono arrivata ormai 5 anni fa alla Dirigenza di queste scuole, c’erano alcuni genitori di buona volontà che si prodigavano per l’organizzazione della festa di fine anno scolastico. In questi anni, i genitori sono cresciuti, di numero e di progettualità: da singoli, distanti Comitati di plesso, si sono riuniti in un’unica Associazione, si sono messi a disposizione con generosità, hanno intrecciato relazioni con le consulte di quartiere, l’Amministrazione e il territorio, e insieme, abbiamo perseguito e raggiunto importanti obiettivi comuni». Tra questi c’è appunto anche il rinnovo degli spazi fisici dove i bambini – ma anche le maestre e il resto del personale – passa gran parte delle proprie giornate: «A ciascuno di loro, quindi, a nome degli insegnanti e dei bambini, un profondo grazie: mercoledì, troveranno una scuola più bella, e sarà più piacevole fare lezione. E’ proprio vero, l’unione fa la forza …e, per dirla con il motto che contraddistingue l’Associazione Ge.De.A., Insieme si può!».