Adolescenza, quattro incontri per capire i nostri ragazzi

La società “Ginnastica Daverio”, organizza un ciclo di conferenze sul tema dell’adolescenza, in collaborazione con il Comune di Daverio e l’associazione Educamando.

Le serate sono in programma venerdì 12, venerdì 19 e venerdì 26 ottobre alle ore 21 presso la Sala Polivalente del Comune di Daverio in via Piave 6, e venerdì 9 novembre, sempre alle ore 21, presso la Palazzina della Cultura in via Verdi a Daverio.

La prima serata verterà sul rapporto genitori-figli durante il periodo critico dell’adolescenza: ci sono momenti in cui sembra di non capire più i propri figli. Si vorrebbe mantenere un rapporto sereno e avere un dialogo vivo in famiglia, ma il linguaggio pare non avere più lo stesso significato.

«In questo incontro – spiegano gli organizzatori – conosceremo meglio gli adolescenti di oggi, non così diversi da quelli di ieri, ma anche figli del nostro tempo. Si fornirà un aiuto concreto per rapportarsi con loro da adulti competenti e autorevoli. Il secondo incontro sarà incentrato sul rapporto dei ragazzi con le nuove tecnologie: quanto sono cambiate le relazioni nell’epoca 2.0? Chi sono i giovani della generazione touch? In questo incontro i genitori saranno aiutati a gestire situazioni educative nuove e ad affrontare problematiche connesse con l’uso del web dei loro figli».

La terza serata sarà dedicata all’autostima. Infine, nella serata del 9 novembre, si parlerà di educazione e sport, lo sport come passione che spinge i ragazzi a dare il meglio di sé, a rispettare le regole, a sopportare la fatica, ad allenarsi con impegno e determinazione. È un percorso che forma e prepara a diventare campioni nella vita.

Le serate sono libere e gratuite ed aperte a tutti.

Per maggiori informazioni sulle attività della Ginnastica Daverio: www.ginnasticadaverio.it.