Arriva la banda ultralarga: al via i cantieri di Open Fiber

Al via a Venegono Superiore i cantieri di Open Fiber per la posa di una rete di circa 24 chilometri, interamente in fibra ottica, che collegherà alla banda ultra larga oltre 3600 abitazioni e uffici pubblici e privati.

I lavori sono stati inaugurati questa mattina dal sindaco Ambrogio Crespi e da Gaetano Abbate, field manager di Open Fiber, la società partecipata da Enel e Cassa Depositi & Prestiti che entro otto mesi circa consegnerà a Venegono Superiore una infrastruttura in modalità FTTH (Fiber To The Home), che assicurerà connesioni più rapide e sicure.

Anche nelle “aree bianche” della provincia di Varese continua così il progetto di Open Fiber, società che si è aggiudicata sia il primo che il secondo bando Infratel (società “in house” del Ministero per lo sviluppo economico) per collegare con la fibra ultraveloce più di 6700 comuni di 16 regioni italiane e la provincia autonoma di Trento – La rete sarà data in concessione per 20 anni a Open Fiber, che ne curerà anche la manutenzione, e rimarrà di proprietà pubblica.

«Il piano di Open Fiber e Infratel nelle aree bianche è capillare – spiega Luca Nanna, Regional Manager OF della Lombardia, Cluster C&D (aree bianche) – e servirà a cablare con la fibra ultraveloce quei comuni dove sino ad oggi gli operatori non hanno ritenuto interessante investire. Come concessionari del bando pubblico di Infratel porteremo la banda ultra larga in oltre 1500 piccoli comuni della Lombardia, stimolando la crescita economica del territorio e accelerando la digitalizzazione della pubblica amministrazione. È un progetto complesso, stiamo realizzando un’opera che migliorerà la vita dei cittadini e supporterà lo sviluppo delle imprese locali. Anche qui a Venegono Superiore, tra qualche mese, tutti potranno navigare ad una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo».

Nella foto: il sindaco Ambrogio Crespi e Gaetano Abbate, field manager di Open Fiber