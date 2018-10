Cane e padrona aggrediti da un pit bull

Pit bull senza guinzaglio aggredisce una donna e il suo golden retriver mentre passeggiano in via Torino, a Legnano. Il golden retriver non ce l’ha fatta mentre la donna è stata ricoverata in ospedale a Legnano, fortunatamente non in condizioni gravi.

L’aggressione è avvenuta questa mattina, attorno alle 8, in una via di una zona residenziale. La donna, 49enne, stava passeggiando col suo cane quando un altro cane, a quanto pare senza guinzaglio e museruola, ha azzannato prima il golden retriver e poi la signora, trascinandoli in strada.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza per soccorrere la donna e la Polizia Locale di Legnano.