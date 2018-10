Elmec Informatica scelta per il cloud del colosso degli analytics SAS

Elmec informatica, l’azienda IT varesina che ha sede a Brunello, è stata scelta da SAS, azienda leader negli analytics, come proprio cloud italiano.

Grazie a questa collaborazione, le due aziende offriranno servizi legati agli analytics e al Software as a Service, appoggiandosi al data center di Elmec Informatica, alle imprese mid market di ogni settore.

Afferma Marco Lucchina, CTO e Business Developer di Elmec Informatica: “Siamo contenti della nostra collaborazione con SAS. Il mondo degli analytics è affine a noi, in quanto questo tipo di piattaforma è vicina al business e aiuta nella configurazione futura di quest’ultimo. Tutte le informazioni predittive per lo sviluppo della propria attività, come capire quando sono previsti i maggiori picchi di vendita o di affluenza temporale in un negozio, così come la riorganizzazione degli acquisti di approvvigionamento, sono basate su dati che di fatto le aziende già hanno, ma che grazie agli analytics diventano utili e fruibili nell’immediato”.

La collaborazione con SAS è parte della nuova proposta tecnologica di Elmec presentata oggi da Marco Lucchina al Teatro Franco Parenti di Milano, davanti a una platea di responsabili IT delle aziende.

La piattaforma cloud che supporterà i servizi di SAS si avvarrà del Data Center di Elmec, basato a Brunello. L’edificio, certificato TIER IV per design e facility, si estende su 13.000 mq ed è formato da una struttura di cemento armato accessibile solo tramite autenticazioni biometriche e con percorsi indipendenti per la connettività. L’infrastruttura è presidiata da oltre 450 tecnici certificati con sistemi avanzati di monitoraggio e un’assistenza 24/7.