Festa dei nonni all’insegna dello sport

”Be active – Lo sport è vita!” è il motto del progetto Europeo Ewos 2018, che ha indetto la Settimana europea dello sport dal 23 al 30 settembre, e quest’anno a Induno Olona sarà anche il tema di una Festa dei nonni all’insegna della pratica dell’attività fisica e dello sport per promuovere il benessere della persona e l’inclusione sociale.

Sabato 6 ottobre a partire dalle 15 tutti i nonni con i propri nipoti sono invitati alla Piscina di Induno in via Olimpiade 5, per una visita agli impianti e una prova corsi gratuita tenuta dalla Società Sport Club 12.

Sono invitati a partecipare anche tutti i neo maggiorenni, che potranno ritirare uno speciale buono per una settimana di corsi gratuiti presso il centro sportivo.

La festa, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Sport Club 12, sarà arricchita dalla presenza del consueto mercatino del libro, spostato per l’occasione dalla Biblioteca civica alla Piscina, e si concluderà con una merenda preparata dall’ Associazione giovanile Il Caimano insieme alla Proloco di Induno.

«L’iniziativa – spiegano gli amministratori – rientra in una serie di azioni che gli Assessorati ai servizi alla persona e allo sport stanno attivando per incrementare la collaborazione con le diverse realtà sportive presenti sul territorio al fine di incentivare l’attività fisica. In particolare, per quanto riguarda la Piscina di Induno, è stato definito un accordo tra Comune, Società Sport Club 12 e Istituto comprensivo per riprendere le lezioni di acquaticità rivolte alle classi prime della Scuola secondaria di 1° grado “Passerini”. Inoltre con vari operatori si stanno concordando particolari promozioni rivolte ai cittadini indunesi ed un’azione coordinata di comunicazione dell’offerta dei corsi presenti sul nostro territorio».