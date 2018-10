“Il Gatto con gli stivali” in scena al Liceo musicale

Ultimo appuntamento per la rassegna Quartieri che domenica 21 ottobre fa tappa all’auditorium del civico Liceo Musicale di via Garibaldi. Qui alle ore 16.30, andrà in scena lo spettacolo “Il gatto con gli stivali” nella rilettura della fiaba tradizionale proposta dal Progetto Zattera.

Accade così che la vicenda prende vita non in una campagna ma in un capannone, quello della ditta Marelli che affitta costumi di carnevale e che sta chiudendo. Due impiegati stanno mettendo tutto a posto quando, all’improvviso, scoprono che un costume è rimasto fuori da una scatola. Uno degli impiegati timidamente prova a indossare il vestito e le ore di lavoro si trasformano in un gioco senza fine.

La fiaba classica di Perrault, raccontata a due voci dagli attori Martin Stigol e Noemi Bassani, diventa un esilarante mondo di fantasia, nel quale il Gatto, l’Orco e la Regina compaiono dalle scatole di cartone di un trasloco.

Adatto a bambini dai 3 anni in su.

Ingresso libero libero e gratuito.

Si consiglia la prenotazione contattando il numero 338 7547484.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.progettozattera.com