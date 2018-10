Il Generale De Vita in visita al comando provinciale dei carabinieri

Il Generale Antonio De Vita, Comandante della Legione Carabinieri Lombardia, nella mattinata odierna è stato ricevuto dal Comandante Provinciale di Varese, Colonnello Claudio Cappello. Ad accoglierlo, gli ufficiali ed il personale della caserma di via Saffi, una rappresentanza composta da Comandanti di Stazione, Carabinieri Forestali, militari in servizio presso le caserme del varesotto e militari in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Durante l’incontro il Generale ha ringraziato l’Arma di Varese per l’impegno profuso ed i risultati conseguiti, invitando i carabinieri a continuare a lavorare con il massimo sforzo per soddisfare le esigenze di sicurezza del cittadino.

Nel corso della giornata il Generale De Vita ha fatto visita ai procuratori della Repubblica di Busto Arsizio e Varese, ed al Prefetto di Varese, dott. Enrico Ricci. Successivamente ha incontrato il sindaco, il Questore ed il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Varese.