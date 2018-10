E’ Mattia Giribaldi il nuovo Sindaco dei Ragazzi

Nella mattinata di venerdì 5 ottobre 2018 si è svolta l’elezione del Sindaco dei ragazzi, caricata riservata alla classe quinta della Scuola Primaria “Guglielmo Marconi” di Maccagno e giunto al terzo anno di vita.

Una mattinata intensa, che ha coinvolto tutti gli alunni (esclusi solo i remigini della prima elementare), con i genitori impegnati a presidiare il seggio e le operazioni di scrutinio. Ovviamente, sotto l’occhio vigile e indispensabili di tutte le insegnanti.

Un impegno di tutto rispetto, che alla fine ha premiato Mattia Giribaldi.

Mattia succede ad Agnese Coppi e si avvarrà di tutti i suoi compagni di classe eletti nel ruolo di Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.). Sono Emma Bianca Casoli, Alice Comandini, Samuele Coppi, Tommaso Fontana, Giulia Orlandi, Davide Sartorio e Diego Venturino. Accompagnati dalla loro maestra Orietta Vanni, avranno ora il compito, per un intero anno scolastico, di dare suggerimenti, proposte e critiche necessarie per migliorare la qualità della vita del paese che li accoglie.

«Una bella giornata per la nostra scuola e per la nostra Comunità», esordisce il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera.

«Sono orgoglioso che, per il terzo anno di fila, il Consiglio Comunale dei Ragazzi abbia preso il via. Era un preciso impegno che ci eravamo presi e devo ringraziare la mia consigliera delegata ai Servizi scolastici Ines Antoninetti di aver saputo portare a termine anche quest’anno tutte le fasi preliminari del C.C.R. Ci aspettiamo un aiuto concreto da questi ragazzi, ascoltandoli e valorizzando le loro idee. Con un briciolo di commozione in più, per me. Anche il mio mandato scorrerà parallelo a quello di Mattia Giribaldi. A fine maggio finisce il quinquennio affidatomi dagli elettori e il futuro è li ancora tutto da scrivere».