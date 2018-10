A Palazzo Estense si parla di allattamento

“Allattamento materno: risorsa e opportunità” è il titolo dell’incontro che si svolgerà sabato 6 ottobre, dalle ore 9 alle 12 presso il Salone Estense del Comune di Varese in via Luigi Sacco 5.

L’iniziativa è inserita nel calendario di eventi promossi per la Settimana mondiale per la promozione dell’Allattamento materno che si svolge dal 1° al 7 ottobre ed è promossa da Ats Insubria e Asst Sette Laghi in collaborazione con i Comuni di Varese e Malnate e Unicef.

A fare gli onori di casa l’assessore al benessere Dino De Simone che introdurrà gli interventi di Massimo Agosti (direttore del Dipartimento Donna e bambino e della Neonatologia e Terapia intensiva neonatale all’ospedale del Ponte e della Pediatria del Verbano) e Annalisa Donadini, direttore della Promozione della salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentali di Ats Insubria.

Evento a ingresso libero e gratuito.