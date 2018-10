Posti di blocco sulle strade della movida, saltano 16 patenti

16 patenti ritirate e anche un arresto. È questo il bilancio dell’operazione dei Carabinieri di Cassano Magnago che nelle scorse ore hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato contrasto della “guida in stato ebbrezza”.

L’operazione si è svolta in particolare nelle adiacenze dei locali notturni della zona e grazie agli etilometri in dotazione nel giro di poche ore -quelle della chiusura dei locali- hanno ritirato ben 16 patenti. Di questi automobilisti 6 con deferimento all’autorità giudiziaria per guida in stato ebbrezza (tasso alcolemico superiore a 0,8) e 10 con ritiro in via amministrativa dei titoli di guida (tasso alcolemico superiore a 0,5 ma inferiore a 0,8). Complessivamente per violazioni al codice della strada e contravvenzioni sono state elevate sanzioni per un importo di poco inferiore a 6 mila euro. Tra l’altro si tratta tutti di soggetti sotto i 28 anni, 13 maschi e 3 donne.

Nel corso di uno di tali posto di blocco, inoltre, è stato tratto in arresto (benché sobrio alla guida) un 40enne che durante le fasi di identificazione risultava colpito da un ordine di carcerazione in regime detenzione domiciliare emesso da tribunale Milano, dovendo espiare pena residua anni uno furto aggravato. Terminate le formalità di rito il soggetto è stato tradotto presso il proprio domicilio a disposizione autorità giudiziaria mandante.