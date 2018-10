Scontro frontale tra un’auto e una moto: muove un giovane

Terribile incidente questo pomeriggio in Canton Ticino lungo la strada del Passo della Novena in zona all’Acqua.

Attorno alle 13.30,un 26enne motociclista svizzero domiciliato nel Canton Berna stava procedendo in direzione di Airolo quando, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, affrontando un tratto in discesa che curvava a destra, si è spostato sulla corsia opposta.

In quel momento stava sopraggiungendo un’auto guidata da un 22enne cittadino svizzero domiciliato nel Canton Berna. Inevitabile l’impatto che è avvenuto frontalmente tra auto e moto. Sul posto sono prontamente intervenuti, oltre alla Polizia cantonale, i Pompieri di Airolo e i soccorritori della REGA.

Nonostante i tentativi di rianimazione, il 26enne è deceduto sul posto a causa delle ferite riportate. Illeso per contro il 22enne. Per prestare sostegno psicologico è stat o richiesto anche l’intervento del Care Team. La strada del passo è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere di svolgere i rilievi del caso. La sua riapertura non è prevista prima delle 19.00.