Ubriaco, aggredisce una coppia

Armato di coltello, ha aggredito una coppia di trentenni, ferendoli lievemente. Protagonista dell’alba agitata a Malnate, un 25enne, cittadino nigeriano così come nigeriane sono le sue vittime.

È successo in via Guido Rossa, poco dopo le 5 del mattino: il 25enne, pesantemente ubriaco, ha aggredito due suoi connazionali (un uomo di 33 e una donna di 32 anni), che sono rimasti lievemente feriti.

Alla vista dei carabinieri di Malnate intervenuti sul posto, il giovane si è scagliato anche contro di loro. Per questo il 25enne – disoccupato irregolare sul territorio nazionale – è stato arrestato per i reati di violenza e resistenza a un pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, oltre che ovviamente per lesioni personali aggravate.

I due trentenni feriti sono stati poi portati in ospedale a Varese, in codice giallo, vale a dire – appunto – feriti ma non in modo gravi.