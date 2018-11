Adolescenza: incontro con lo psicoterapeuta Matteo Lancini

Partirà dall’intervento dello psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, esperto di nuovi e vecchi disagi adolescenziali, l’incontro “Sfrontati e Fragili: ADOLESCENTI con il bisogno di genitori autorevoli” promosso dall’Associazione Amici dell’infanzia di Cislago, venerdì 23 novembre alle ore 21.00, all’Auditorium “L’angolo dell’Arte” di via Stazione a Cislago (VA).

Con lo sguardo sui vecchi e nuovi disagi adolescenziali, il convegno, ad ingresso libero, è aperto a cittadini, genitori, educatori e docenti e nasce dall’esigenza di educare e formare, osservando da vicino i volti e le sfaccettature di questa turbolenta fase della vita.



Perché gli adolescenti, bisognosi di uno sguardo carico di approvazione e riconoscimento del proprio straordinario valore, all′apparenza appaiono forti e invincibili, ma nascondono tante insicurezze e fragilità.

Un’occasione per analizzare e comprendere a fondo i bisogni dei ragazzi, dipinti troppo spesso come i nuovi mostri della società, le loro potenzialità, i loro sentimenti, passando anche per i loro errori e anche per quelli dei genitori e degli adulti con i quali si confrontano. Adulti, troppo spesso, poco autorevoli.