Ancora una volta è il momento della Rama di Pomm

Bancarelle e cerimonie religiose. Ma soprattutto la grande disfida tra i quattro rioni del quartiere.

Madonna in Campagna si sta già preparando per la settantesima edizione della Rama di Pom. Le vie del quartiere gallaratese iniziano a colorarsi grazie ai Privilegiàa dal Campanin (gialli), ai Cittaditt da la Campagna (rossi), ai Drizuni dal Tirasegn (blu) e ai Paisaan Quadar (verdi). Le quattro contrade infatti, sono pronte a darsi battaglia per contendersi il primo posto e conquistare il gonfalone.

L’associazione

«Quest’anno raggiungiamo un traguardo significativo, per la 70esima volta il Palio prenderà il via e per festeggiare, abbiamo deciso di fondare un’associazione per coordinare tutte le attività» afferma il presidente dell’associazione di promozione culturale rama di Pomm Daniele Mazzetti. «Per noi rappresenta un momento importante perché da un lato ci permette di portare avanti una tradizione unica in città e dall’altro ci offre la possibilità di incentivare la raccolta fondi e di sponsor che ci consentono, anno dopo anno, di organizzare la manifestazione». E da qualche settimana è scattata anche la campagna “Sostieni il palio” che ha già raccolto ottanta adesioni ma che, come dichiarato dal direttivo dell’associazione, è solo l’inizio. «Speriamo che i residenti a Madonna in Campagna e non solo, decidano di sostenere la nostra iniziativa perché abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti».

La presentazione ufficiale dell’associazione è in programma per domenica 11 novembre alle 16.30 in sala “Cento Posti” dell’oratorio di Madonna in Campagna – Gallarate. «Tutti quelli che hanno già aderito all’associazione potranno ritirare la tessera ma l’invito è aperto soprattutto a chi – sottolinea Mazzetti – ancora non ci conosce e vuole entrare a far parte della nostra grande famiglia che è il Palio». Sempre domenica 11 le quattro coppie di rappresentanti delle contrade, indossando gli abiti tradizionali, armati di cestino con mele e volantini, saranno presenti in piazza Libertà per presentare il Palio alla città.

Le gare

Ma qual’è la classifica dopo il torneo di calcio femminile di giugno e quello maschile di settembre? In testa troviamo con 18 punti i Privilegiàa, che precedono i Drizuni ed i Cittaditt appaiati a 17 ed infine i Paisaan con 14 punti. le sfide riprenderanno venerdì 9 alle 21 con il bowling. Domenica 11 alle 14.30 spazio alla Petanca (ovvero le bocce rustiche) all’oratorio San Giovanni Bosco a Madonna in Campagna. Da lunedì 12 e per tutta la settimana, a partire dalle 21.15 il Centro parrocchiale Paolo VI di via Bachelet, 9 diventerà il “campo di battaglia” dove le quattro contrade si sfideranno a pallavolo (eliminatorie e finali), a ping-pong, ai “giochi delle carte” (scopa d’assi/briscola/scala 40 a punteggio unificato), a calcio balilla, calcio volley (eliminatorie e finali), “Palline in gioco” e “Tutti contro Tutti”. Sabato 17 giorno di allestimento e di riposo del campo gara per i contradaioli in attesa del gran finale di domenica 18 novembre. Riusciranno i gialli a confermarsi campioni?