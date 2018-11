Jessica Vedovato nuovo segretario cittadino del PD

Con il congresso odierno nasce la nuova segreteria cittadina del PD tradatese. Un nuovo gruppo, nuove sinergie, tanta voglia di fare e soprattutto di rilanciare il Partito.

Un nuovo segretario, Jessica Vedovato, slegata dalle logiche di partito ed al suo fianco un vice segretario, il consigliere Rolando Codato.

Un mix inedito con un obiettivo: «Ripartire dal territorio, dalle persone e diventare un’alternativa seria e credibile in grado di aggregare nuovamente ampie parti della società, facendo in modo che l’attenzione ai problemi del singolo non resti una parola astratta o di mera propaganda».

La segreteria si completa con il nuovo tesoriere, Antonio Furci, che raccoglie il testimone di Marco Viscardi ed un direttivo composto da: Bernardoni Alice, Benzoni Cristina, De Rosa Umberto, Marco Viscardi e dal consigliere Aureliano Gherbini.