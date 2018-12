Bimbo di 5 mesi muore in culla

Grave tragedia questa mattina, sabato 15 dicembre, a Busto Arsizio. Un bimbo di appena 5 mesi è morto; l’ipotesi è che si tratti di un caso di decesso in culla.

A lanciare l’allarme è stata la madre del piccolo, una 23enne di origine pakistana che avvicinandosi alla culla lo ha trovato privo di conoscenza.

Sul posto sono intervenuti un elisoccorso e un’ambulanza, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare, nonostante il lavoro dei medici per provare a rianimarlo.

L’autorità giudiziaria non ha aperto un’indagine. Le prime analisi sulla piccola salma hanno escluso segni di violenza, confermando così l’ipotesi di morte naturale.