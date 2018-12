Oh, oh, oh…Buon Natale!

Il fine settimana è nell’attesa del Santo Natale: tanti eventi per i più piccoli e tutti dedicati alle feste.

Il meteo – Sabato abbastanza soleggiato. Passaggi nuvolosi sulle Alpi di confine. Sulla pianura padana nubi basse o nebbie solo in parziale dissoluzione nelle ore più calde. Brinate notturne ma più mite in giornata e in montagna. Possibile favonio dal pomeriggio sull’area pedemontana. Domenica abbastanza soleggiato con velature nubi medio-alte e passaggi nuvolosi più estesi sulle Alpi. Possibili nevicate dal pomeriggio sulle creste di confine. Sulla bassa padana nubi basse o nebbie. Brinate notturne ma più mite in giornata e in montagna.

ASPETTANDO NATALE

Varese – Il tradizionale presepe vivente si terrà sabato e sarà anche l’occasione per celebrare la sua ventesima edizione. Appuntamento in Piazza San Vittore, dalle 15 e 30 ma con il clou sarà alle 17: oltre 300 i ragazzi coinvolti – Tutto il programma

Varese –Varese Xmas Village continua anche questo fine settimana. Sabato 22 Dicembre dalle 15.30 alle 17.00, tutti i Babbi Natale della città sono chiamati a ritrovarsi alla pista del ghiaccio in Piazza Montegrappa per una pattinata insieme. Sempre sabato tra le 16.00 e le 19.00, gli zampognari passeranno per le vie del centro inondandole con le loro tipiche melodie natalizie. Venerdì 21 e domenica 23 sarà il turno di simpatici elfi, piccoli aiutanti di Babbo Natale, che gironzoleranno per la città distribuendo golose sorprese ai più piccoli. – Tutto il programma

Velate, Varese – Domenica 23 a Velate un’ospite illustre: Ada Cattaneo vestirà i panni della Regina delle Nevi per raccontare le incantevoli tradizioni di questo periodo dell’anno. Appuntamento alle 16 per tutta la famiglia – Tutto il programma

Varese – “Il Dono. Il viaggio dei Re Magi nei quartieri di Varese …tra teatro e tradizione”: l’appuntamento continua domenica 23, dalle ore 15.30 con partenza dalla chiesa dalla Motta e arrivo in piazza San Vittore. Il passaggio dei Sapienti nei quartieri è occasione di scoprire luoghi e persone, e di raccogliere doni da offrire ai soggetti svantaggiati. Evento organizzato da Associazione Coopuf Iniziative Culturali in collaborazione con e scuole di teatro STCV “Anna Bonomi”, “Splendor del vero”, in “Drao”.

Varese – Domenica “Scambio di auguri” a Varese, allo Spazio Yak di Piazza Fulvio De Salvo, 6 alle ore 16.00 con merenda e vin brulè a cura del Gruppo Scout Varese8. Alle 17 Christmas Red & Blue trio: concerto di canzoni di Natale dalle culture di tutto il mondo, riarrangiate in chiave jazz. A cura di 67 Jazz Club. Evento organizzato da Associazione Culturale Karakorum.

Varese – Tempo di auguri (e bilanci) anche Spazio Kabum, la scuola di circo di Varese dove il brindisi di Natale diventa spettacolo, per il divertimento di grandi e piccini: domenica 23 dicembre alle ore 17 in anteprima la nuova versione del “Lallo Pampam Show” – di e con Lorenzo Marchi – approderà nell’ex capannone di via Guicciardini 114. – Tutto il programma

Varese – Domenica concerto di Natale del Corpo Musicale Edelweiss di Velate,

ore 17.00 alla Chiesa di S. Stefano – Velate diretto dal maestro Alessandro Ancellotti. Ingresso libero.

Varese – Domenica concerto a cura del coro SoleVoci, alle ore 17.00 alla Chiesa da San Silvestro a Cartabbia, in Via Stoppani. Evento organizzato dal Comune di Varese.

Besozzo – L’Amministrazione Comunale di Besozzo invita tutti i cittadini, domenica 23 dicembre alla tradizionale inaugurazione della mostra dei presepi presso il Santuario del Beato Nicone che si svolgerà alle ore 16.30. Per tutti i bambini la festa inizierà presso la Sala Letture della Biblioteca Comunale alle ore 15.30 – Tutto il programma

Leggiuno – Continua la magia della lucine a Leggiuno: il villaggio illuminato sarà aperto tutto il weekend, dalle 17 alle 23.

Gemonio – Diverse le iniziative dedicate al Natale: un concerto in chiesa parrocchiale (piazza della Vittoria), sabato 22 dicembre alle 21 con ingresso libero, protagonisti la Schola Cantorum di Cocquio Trevisago e il Coro parrocchiale di Gemonio. Domenica 23 dicembre è l momento dell’arrivo di Babbo Natale che giungerà alle 11,30 circa in piazza Vittoria distribuendo doni ai bambini. Grazie alla Pro Loco, sarà possibile acquistare il pranzo d’asporto: il menu prevede polenta e piciurla (dalle 12,15; 5 euro a porzione). Domenica sera infine, è previsto un “tour” tra i tanti presepi del paese organizzato dalla parrocchia. – Tutto il programma

Luino – Sabato 22 dicembre il CAI Luino con il patrocinio del Comune di Luino propone una facile e breve escursione al presepio realizzato in località Belvedere, un punto molto panoramico sul Verbano e sul Luinese dove è prevista una breve sosta con panettone e spumante. Il Presepe e tutta l’area circoscritta è stata realizzata dal Consigliere del CAI Luino Sandro Morandi che con maestria e spirito di iniziativa ha creato un angolo veramente suggestivo. – Tutto il programma

Sesto Calende – A Sesto Calende “Babbo Natale arriva dal fiume”, su una scia di onde anziché di stelle. L’evento, naturalmente, è atteso per la sera della Vigilia: sabato 24 dicembre alle ore 17.45 l’amato nonnino di rosso vestito apparirà ai sestesi direttamente dalle acque del Ticino. – Tutto il programma

Vedano Olona – Magia alla Vigilia: Babbo Natale consegna i regali ai bambini con la Pro Loco. Una tradizione che a Vedano va avanti ormai da quasi 20 anni (iniziata nel 2002 dall’Associazione Genitori Silvio Pellico) e che è sempre in grado come agli inizi di regalare grandi emozioni ai piccini – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato 22 dicembre alle ore 14.30 presso il distaccamento dei Vigli del Fuoco di Busto Arsizio e Gallarate si terrà la trentesima ricorrenza della “Festa di Solidarietà” a supporto dei giovani svantaggiati, con Babbo Natale che arriva in elicottero – Tutto il programma

Gallarate – Sabato 22 dicembre, dalle 10,30, si svolgerà l’ottava edizione del “Presepe Vivente” della Scuola Primaria “Sacro Cuore” di Gallarate. In Piazza Libertà e sul sagrato della Basilica di Santa Maria Assunta, 320 bambini metteranno in scena gli avvenimenti della storia della salvezza e della nascita di Gesù. – Tutto il programma

BAMBINI

Un lungo finesettimana che va oltre la giornata dell’Antivigilia di domenica per coinvolgere i bambini in una serie di spettacoli, storie e feste che parlano del grande e generoso nonno vestito di rosso e dei suoi piccoli amici. – ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEI BAMBINI

MUSICA E SERATE

Varese – Un fine settimana da non perdere al Twiggy di Via De Cristoforis dove venerdì sera ci sarà la serata “Trash Italian Flow”: rock, happy music, demenziale, anni ’80, ’90, hit, commerciale, dance e tutto ciò che meno vi sareste aspettati. Un dj set che darà colore alla nottata varesina. Sabato sera invece, arriva Ariele Frizzante con il karaoke che si balla. Lo show che ha conquistato le notti milanesi arriva a Varese e non vi deluderà: pensate alle più grandi canzoni mai scritte, mescolatele con le peggiori e iniziate a cantare. – Tutto il programma

Varese – Alle Cantine Coopuf sabato 22 dicembre appuntamento con “6 Feet Deep”, il format hip-hop per eccellenza della città di Varese. A cura di Stato Brado Crew, veri mattatori della serata. Inizio ore 22 – Tutto il programma

Albizzate – L’ultimo live prima di Natale è affidato agli Endrigo, sabato sera. Quattro amici di Brescia che nel 2012 rubano un nome già pronto e iniziano a suonare. Perfetto per scambiarsi gli auguri nella cornice del sabato sera di The Family – Circolo di Albizzate. Ingresso libero.

Busto Arsizio – Memo Remigi in concerto a Busto Arsizio. Sabato 22 dicembre alle ore 16.00, porterà in concerto le “Canzoni di sempre” al Centro polifunzionale per la Terza Età di Busto Arsizio – Tutto il programma

Creva, Luino – Una serata al Circolo di Creva, un evento-cena e musica a scopo benefico: si terrà a Luino in via Bissolati, 1 il prossimo 22 dicembre. L’evento si chiama ”Christmas Rock” e prevede l’esibizione dei gruppi “Effetto vip” e “Wolking clouds”. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Circolo Gagarin aperto per tutto il fine settimana: sabato 22 dicembre in concerto i Frozen Farmer, band dei laghi varesini che torna con un carico di brani vecchi & nuovi. Aperto anche domenica.

MOSTRA

Lugano – “Sean Kenney’s Nature with LEGO® bricks” è la mostra che dal 26 dicembre 2018 al 3 marzo 2019 sarà allestita presso l’ex asilo Ciani di Lugano. L’esposizione internazionale realizzata dall’artista newyorkese Sean Kenney è composta da 35 sculture create con oltre 2 milioni di pezzi LEGO® e racconta la bellezza della natura, le sue interconnessioni e la rete di straordinarie relazioni che legano piante, insetti, animali e gli ambienti naturali in cui essi vivono. – Tutto il programma

LUNEDì 24 DICEMBRE

Varese – Rosso Natale a Velate

dalle ore 15.00 alle 18.00 apertura mostra al Battistero

un programma legato alla natività, con esposizione di preziosi presepi in ceramica provenienti da collezione privata del designer gallaratese Ambrogio Pozzi (1931 – 2012) presentati annualmente al Museo internazionale della ceramica di Cerro di Laveno dal 1985 al 2010

Evento organizzato da Beautiful Varese International Association

Varese – Vin brulè e dolci natalizi

ore 22.00, Fuori dalla chiesa di San Sebastiano, a Bregazzana, al termine della S. Messa. Evento organizzato da Amici di Bregazzana

Varese –Notte di Natale | Corteo e Messa di mezzanotte

ore 22.30, ritrovo all’oratorio “Maria Immacolata” – Biumo Superiore

Il corteo dall’oratorio alla chiesa di San Giorgio sarà animato dal cammino dei Magi in collaborazione con l’Associazione Coopuf. ore 24.00

Santa Messa nella chiesa di San Giorgio, che sarà preceduta da una salita al colle con le lanterne (accompagnati dalla piva). Dopo la Messa auguri e brindisi sul sagrato

Evento organizzato da parrocchia di San Giorgio in collaborazione con L’associazione Coopuf Iniziative Culturali

Varese – S. Messa di Natale, ore 24.00, Santuario di Santa Maria del Monte

Via dell’Assunzione, 21