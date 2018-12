Il Presepe vivente di Avsi porta il messaggio vero del Natale

(foto Il Saronno)

E’ partita anche nel Saronnese l’edizione 2018/19 della campagna nazionale di solidarietà “Tende” di Avsi, intitolata “Sotto lo stesso cielo. Osiamo la solidarietà oltre i confini”-

Domenica 16 dicembre, a Saronno si ripropone l’affascinante appuntamento con il Presepe vivente, «un gesto – spiegano gli animatori dell’iniziativa – che intende porsi come occasione di memoria dell’avvenimento cristiano e costituisce il cuore di tutte le iniziative organizzate nella zona da Fondazione AvsiuI, insieme alla Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno e alla comunità locale di Comunione e liberazione, per sostenere i propri progetti di aiuto allo sviluppo nel mondo».

A partire dalle 15 in piazza Libertà, andrà in scena la rappresentazione della Sacra Natività con scenografie suggestive, personaggi in costume, rivisitazione di antichi mestieri e canti polifonici.

Ecco il programma nel dettaglio:

ore 15 – ritrovo presso le Suore della Famiglia del Sacro Cuore di via Cavour 52 e partenza del corteo

ore 15.30 – passaggio del corteo attraverso via Cavour, piazza Volontari del Sangue, corso Italia e arrivo in piazza Libertà

ore 16 – Sacra rappresentazione in piazza Libertà

Domenica, allestito e gestito dai volontari coinvolti, come un prolungamento delle scenografie del presepe vivente, ci sarà un “Punto incontro” dove tutti potranno sostare per una “pausa conviviale” e ricevere così tutte le informazioni sui diversi progetti umanitari sostenuti attualmente da Avsi e fare la propria offerta anche attraverso un mercatino che proporrà prodotti tipici e lavori d’artigianato e idee regalo per il Natale.

«Oltre che porsi come gesto di memoria dell’avvenimento cristiano, il Presepe Vivente costituisce il gesto principale e più affascinante, per quanto riguarda la nostra zona, di un’iniziativa promossa per il 29° anno consecutivo da Fondazione Avsi che vede coinvolti, da Natale a Pasqua, migliaia di volontari in centinaia di iniziative in tutta Italia: la campagna nazionale di solidarietà “Tende 2018/2019”. E’ stata intitolata “Sotto lo stesso cielo. Osiamo la solidarietà oltre i confini” perché cambiano le circostanze intorno a noi, ma il cielo sotto il quale ci muoviamo anche in punti cardinali diversi è lo stesso. E proprio questa consapevolezza aiuta a riconoscere con ancora più nitidezza l’ingiustizia di situazioni non accettabili, di fronte alle quali non è possibile accomodarsi e voltarsi dall’altra parte: c’è un modo concreto per ridurre la distanza tra noi e chi vive ancora in guerra in Siria, da profugo in Brasile, in estrema povertà in Burundi e Kenya, da rifugiato o senza tetto in Italia».

Questa possibilità, sostengono i volontari di Avsi, sta tutta in una semplice mossa personale: “allargare lo sguardo, appoggiarsi a quel cielo condiviso, riconoscere che posso anche io con la mia attenzione, la mia voglia di conoscere e di donare del mio tempo e del mio denaro, farmi prossimo a chi è lontano. Sotto lo stesso cielo, consapevoli che abbiamo in comune anche un destino. Un destino buono“.

La campagna si propone di raccogliere fondi per progetti di cooperazione allo sviluppo rivolti in particolare all’educazione, soprattutto verso bambini e ragazzi. Grazie a questa campagna di solidarietà, Avsi ha potuto realizzare, nel corso degli anni, 150 progetti in 30 Paesi di tutto il mondo.

Con la Campagna Tende 2018/19 Fondazione Avsi sostiene quattro progetti:

Siria – Ospedali aperti: per tenere aperti e potenziare tre ospedali privati non profit ad Aleppo e Damasco, per garantire cure anche ai più poveri

Brasile – Bem-vindo: accoglienza dei migranti venezuelani, per sostenere molte famiglie venezuelane in un percorso di accompagnamento e integrazione in diverse città brasiliane

Burundi e Kenya – Work to stay, il lavoro per vincere la povertà: per sostenere le nuove generazioni di questi due paesi dando la possibilità entrare nel mondo del lavoro

Italia – La casa allargata per condividere i bisogni: per sostenere le Suore di Carità dell’Assunzione, una realtà sociale che opera nell’ambito dell’assistenza domiciliare

Per ulteriori dettagli sulla Fondazione AVSI, sui progetti sostenuti con la Campagna Tende 2018-2019 e sulle modalità per effettuare offerte e donazioni > www.avsi.org