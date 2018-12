Vigili del Fuoco in festa: “Qui la solidarietà è un mestiere”

La musica risuona nel piazzale mentre davanti ai mezzi schierati in mostra parenti e amici festeggiano. È quello che è accaduto nel Comando dei Vigili del Fuoco di Varese dove lunedì 3 dicembre è stata festeggiata Santa Barbara, la protettrice del corpo.

Galleria fotografica Vigili del fuoco premiati a Santa Barbara 4 di 40

Come da tradizione la giornata si è aperta con una messa nel grande garage che di solito ospita autobotti, gru e jeep. «Questo è un luogo dove è istituzionalmente presente la solidarietà» ha detto nella sua omelia Monsignor Luigi Panighetti guardano i vigili del fuoco e sottolineando come «la vostra consapevolezza di dover servire l’uomo va al di là del servizio che prestate per lo Stato». In questo senso il Prevosto ha sottolineato come «ciascuno di noi deve vivere nella solidarietà» e specialmente oggi «gli uomini devono capire che la dimensione solidale è strutturalmente dentro di noi». Quindi «è bello che ci siano istituzioni che lo facciano di mestiere».

E di istituzioni arrivate in via Legnani ce n’erano molte: locali come il sindaco Davide Galimberti, il prefetto Enrico Ricci, il presidente della provincia Emanuele Antonelli e anche nazionali come il deputato Matteo Bianchi o il sottosegretario del Ministero dell’Interno Stefano Candiani. A loro si è rivolto il Comandante Provinciale, Antonio Albanese, nel chiedere di «tradurre in atti concreti i complimenti» perchè «l’intensa attività operativa richiede un aumento di organico e un aggiornamento attrezzature». Proprio per rispondere a queste richieste Candiani ha annunciato come «nella legge di stabilità sono previste le risorse per l’assunzione di 1.500 vigili del fuoco e una parte di questi sono certo arriveranno anche a Varese».

L’occasione della festa per Santa Barbara è anche quella per consegnare le onorificenze sia per anzianità che per operazioni di servizio. Ecco tutte le persone che sono state premiate.

Diploma di lodevole servizio

C.R.E Angelo Bazzardi C.R.E Fausto Bignante C.R.E. Filippo Binda C.R.E. Franco Gadda C.S.E. Massimo Garavaglia C.R.E.. Claudio Masina C.R.E. Gianpiero Soldati C.R.E. Adalberto Vitali C.R. Andrea Pollino S.D.A.C. Nevio Turco

Croce di Anzianità