BiCa, la biblioteca che non chiude mai, festeggia quattro anni

Domenica 27 gennaio festa per il quarto anno di BICA:la biblioteca comunale di Carnago – l’unica aperta sette giorni su sette – compie gli anni.

Un altro anno di BICA è volato, ricco di iniziative, eventi, letture, laboratori, corsi ed ovviamente di libri.

Ecco allora un’altra occasione per festeggiare insieme, con tantissimi appuntamenti da vivere e condividere. «Oggi i cittadini – ha dichiarato l’Assessore alla cultura Alvaro Guidolin – ricercano sempre di più luoghi, spunti e iniziative per la loro crescita personale e la nostra Amministrazione ha ben chiaro l’obiettivo di fornire servizi sempre più di qualità. In questi quattro anni la nuova biblioteca si è collocata tra le eccellenze della provincia di Varese e questa giornata è dedicata a tutti coloro che hanno contribuito a renderla uno spazio al servizio dei cittadini a 360°, all’insegna della cultura e della aggregazione».

Domenica 27 gennaio, dalle 10.00, fino alle 17.00, nella Chiesa di San Rocco, sarà possibile visitare, gratuitamente, la mostra d’arte contemporanea “Arte e Territorio”, a cura dell’Associazione culturale BACO.

Dalle 15.00 partiranno i laboratori “murales su stoffa”, “disegnare con le forbici creative” e “un segnalibro per la BICA”, a cura della Pro Loco di Carnago, ideali per bambini e famiglie.

Ci si potrà anche calare nei panni di uno speleologo attraverso un percorso al buio per adulti e bambini. I bambini potranno provarlo con l’autorizzazione dei genitori.

Questa giornata è anche l’occasione per presentare l’attività di CoderDojo Arese che BICA ospita anche quest’anno, per tutto l’anno. Alle 15.00, alle 16.00 e alle 17.00 ci saranno tre momenti di introduzione al percorso che verrà offerto gratuitamente in BICA per tutto il 2019, una domenica al mese: coding per bambini e ragazzi in un entusiasmante susseguirsi di formazione, apprendimento e gioco e – in parallelo – “Minori e consapevolezza” per i genitori, un ciclo di incontri di sensibilizzazione per riflettere sulle nuove tecnologie e sull’utilizzo consapevole della Rete. E durante tutto il pomeriggio… si prova! A disposizione dei futuri ninja ci saranno laboratori nei quali “mettere le mani” o anche solo curiosare: Scratch, micro:bit, AppInventor, Minecraft…

Le sezioni di Carnago AIDO, AVIS, CAI, Gruppo Grotte e ProLoco offriranno a tutti i presenti, durante tutto il pomeriggio, tè caldo e vin brulé.

Dalle 18.00 la festa continuerà con qualche numero sui risultati di questo ultimo anno, illustrati dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni entrate a far parte del mondo BICA.

A concludere la giornata ci saranno l’immancabile taglio della torta e lo spettacolo: “Ero più curioso di voi – 20 anni senza Faber”, il nuovo live-show che il cantautore milanese Alessandro Anelli porterà in scena a partire dall’11 gennaio 2019, giorno in cui cadrà il ventesimo anniversario della morte di Fabrizio De Andrè. Alessandro Anelli, attivo sulla scena musicale lombarda ormai da un decennio, con la sua voce e la sua chitarra, prenderà per mano il pubblico e lo condurrà lungo un emozionante viaggio attraverso lo spazio e il tempo. Musica e parole, lacrime e sorrisi, canzoni note e racconti di vita, faranno rivivere ancora una volta il mito intramontabile di Faber.

Appuntamento dunque alla Biblioteca di Carnago, in via Libertà 5 , a Carnago.