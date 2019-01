Due passi in città, tra cinema e teatro

Il fine settimana è all’insegna del teatro e dei appuntamenti per i più piccoli. Per chi vuole fare shopping continuano i saldi e non mancano le escursioni per la città. Ecco gli appuntamenti del weekend in provincia.

(Foto di Annalisa Genovese)

METEO

Nel fine settimana è previsto cielo sereno e vento. Sabato soleggiato con pochi passaggi nuvolosi sulla Lombardia orientale, più estesi in serata con nevischio nella notte sulle creste alpine di confine. Gelo notturno ma meno freddo in giornata. Più mite anche in montagna. Domenica In parte soleggiato, molte nuvole e nevischio lungo le Alpi. A tratti passaggi nuvolosi anche sulla pianura, soprattutto nel pomeriggio. Ventoso da Nord in montagna e sulle Prealpi, in serata probabilmente fino in pianura. Gran secco. Rischio di incendi boschivi. – Il meteo

INCONTRI

Varese – Nel fine settimana iniziato gli eventi dedicati alla “Festa di Sant’Antonio Abate 2019” che avrà il suo culmine nella serata del 17 gennaio, con il tradizionale falò. Sabato, alle 21, alla Chiesa di S. Antonio Abate si terrà il Concerto dell’Ensemble Vocale Mousiké, direttore Luca Scaccabarozzi. Ingresso libero.

Varese – Sabato 12 gennaio appuntamento alle 16.30 alla Biblioteca Civica di Via Sacco con “For Ever and Ever”. Un percorso giornalistico (e personale), quello di Stefano Bianchi nella stesura di For Ever and Ever (I miei 15 anni di David Bowie 1987/2002). Le musicassette con le interviste a Bowie, conservate come reliquie, sono finalmente venute alla luce per questo libro interessante e intrigante, specchio di un’epoca musicalmente irripetibile, consigliato non solo ai fans del Duca Bianco.

L’autore verrà intervistato dal giornalista de La Prealpina Diego Pisati. Ingresso libero.

Varese – Domenica torna l'”Antico mercato bosino”, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 in Corso Matteotti, Via Marconi, Piazza Carducci. Mercato dell’antiquariato che si tiene ogni seconda domenica del mese, escluso agosto.

Varese – Domenica escursione con le Uscite Narranti dal titolo “Il Battistero e le chiese scomparse del centro”. Incontro alle ore 14.30 in Piazza Battistero San Giovanni, all’ombra del campanile del Bernascone l’opera preziosa dei Maestri Comacini. Chiese e conventi scomparsi della vecchia Varese. Durata 2h 30′ circa.

info@officinambiente.org | www.officinambiente.org.

Varese – Si terrà sabato 12 gennaio alle 9.30 al Filmstudio ‘90 (Via Cristoforis, 5, Varese) il congresso del comitato territoriale Arcigay provinciale di Varese e Como – Tutto il programma

Daverio – La Marcia per la Pace del Decanato di Azzate, che quest’anno si svolgerà per le strade di Daverio sabato 12 gennaio, è ormai alla sua 5 a edizione. – Tutto il programma

Morazzone – La biblioteca comunale di Morazzone con la sezione Alpini, gruppo di Morazzone organizzano la presentazione del libro: “La Grande Guerra e i nostri paesi. In memoria di chi è andato avanti”. Relatori Roberto Ghiringhelli e Diego Dalla Gasparina. La presentazione avrà luogo il 12 gennaio alle ore 16.30 presso la biblioteca comunale di Morazzone, in via XXVI Agosto, 6. A seguire aperitivo e rinfresco. – Tutto il programma

Induno Olona – Sabato 12 gennaio, alle 17, la presentazione del libro “Paesaggi della Resistenza nei romanzi di Calvino, Fenoglio e Meneghello” con Carlo Meazza ed Enzo Laforgia – Tutto il programma

Clivio – I “Giuinott de la Martesana” – formazione musicale folcloristica dialettale comica milanese, ispirata ai celeberrimi “Gufi” – saranno i protagonisti della Festa del cacciatore in programma domenica 13 gennaio a Clivio. – Tutto il programma

Germignaga – Venerdì sera incontro con scrittrice e giornalista Daniela Padoan, con la partecipazione del coro Liberevoci alla Colonia Elioterapica, alle 20.30 – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Al Teatro Apollonio sabato e domenica arriva il musical “Mamma mia!” con Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz, Sabrina Marciano e con orchestra dal vivo. Spettacolo sold out.

Varese – “Appropriazione indebita”, alle 21, all’Auditorium Liceo Musicale di Via Garibaldi, 4: in scena un recital letterario con la compagnia ASTheatre di Grignasco organizzata dall’Associazione Club Teatro del CCR di Ispra – Tutto il programma

Varese – Appuntamento con allo Spazio Yak (di Piazza Fulvio De Salvo, 6) con lo spettacolo “45 giri. Lato a: immaginazione al potere / Lato b: folliar” di e con Alberto Astorri e Paola Tintinelli, alle ore 21. Biglietto intero € 12. Biglietto ridotto (studenti, under 26, over 65, teatranti professionisti) € 8. www.karakorumteatro.it

Varese – Domenica, alle 17 e 30, appuntamento con i Pomeriggi Teatrali 2018/2019 al Teatro “Gianni Santuccio”: il Teatro della Voce con lo spettacolo (Audizioni per) un marito ideale di Oscar Wilde. Direzione artistica: Paolo Franzato. Info www.franzato.it

Germignaga – “Con tutt el ben che te voeuri” è la commedia dialettale in tre atti di Luciano Lunghi che sarà proposta sabato 12 gennaio 2019 al Cinema Teatro Italia (ore 21, biglietto 10 euro). – Tutto il programma

Gallarate – Il teatro Condominio propone sabato 12 gennaio 2019 h.21,00, la commedia brillante “Jena Ridens- Una rapina in diretta”, con l’attore comico Stefano Chiodaroli, l’attrice Ussi Alzati e gli spassosissimi Alfredo Colina e Ottavio Bordone. – Tutto il programma

Gallarate – Il Teatro Nuovo di Madonna in Campagna a Gallarate invita, sabato 12 gennaio, alle 21, allo spettacolo “Giallo Canarino”. Lo serata è proposta dall’associazione culturale Gli Adulti. Autore e regia Mario Pozzoli. – Tutto il programma

Saronno – Sabato 12 gennaio alle ore 21.00 e in replica domenica 13 gennaio alle 15.30, va in scena al Teatro di Saronno “La bisbetica domata” di William Shakespeare con LuganoInscena, una commedia tutta da ridere, piena di atrocità e strani rapporti, di amore e interesse, finzione e travestimento. – Tutto il programma

BAMBINI

Tanti spettacoli e occasioni per sperimentare laboratori o fare sport in natura, anche in questo periodo. I più piccolo avranno occasione di partecipare a spettacoli teatrali di magia o di burattini o di andare al cinema. Ci sono le lezioni di sci ma anche la possibilità conoscere il mondo dei fumetti – GLI APPUNTAMENTI PER I BAMBINI

CONCERTO E SERATE

Varese – Al Twiggy Caffè venerdì 11 gennaio c’è il tributo a Fabrizio De Andrè con Riccardo Marini (ore 21:30, ingresso libero). Un’occasione per gustare i brani più e meno conosciuti del grande Faber grazie al cantante e chitarrista Riccardo Marini. Sabato appuntamento con Common People dj-set (ore 22:00, ingresso libero). Pogodisco si trasforma in Common People la sua più naturale evoluzione indie in termini di puro divertimento. – Tutto il programma

Gallarate – Riparte nel 2019 l’attività dell’Arci Cuac, il circolo Arci nato dentro agli spazi della storica Cooperativa Unione di Consumo Arnatese. Il prossimo appuntamento è la proiezione del film “Formiche Rosse”, di Maurizio Fantoni Minnella, venerdì 11 gennaio. – Tutto il programma

Legnano – Venerdì 11 gennaio, h. 21.00, al Teatro Tirinnanzi proporrà il repertorio di Rino Gaetano in un concerto/omaggio a Rino Gaetano dal titolo: “Chi mi manca sei tu” – Tutto il programma

ARTE

Varese – La piccola ma attivissima galleria Lavit&friends artgallery di Varese, in piazza Carducci, apre la stagione espositiva del 2019 con la mostra di un grande maestro dell’arte italiana e internazionale. Dal 15 al 31 gennaio in mostra le opere di Gianni Emilio Simonetti, esponente del situazionismo in Italia e tra i protagonisti del movimento Fluxux. – Tutto il programma

Varese – A Villa e Collezione Panza continua la mostra di Barry X Ball, la restrospettiva dell’artista californiano – Tutto il programma

Viggiù – In occasione del suo primo anno di attività, sabato 12 gennaio l’associazione Amici dei Musei Viggiutesi inaugura una mostra dedicata all’arte pittorica del grande scultore Enrico Butti – Tutto il programma

CINEMA

Massimiliano Bruno dirige ed interpreta “Non ci resta che il crimine” con Gassman, Tognazzi, Gialliani. Nelle sale anche “City of lies” e “Benvenuti a Marwen” ma non solo – La programmazione nelle sale