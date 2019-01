Un giallo… canarino al Teatro Nuovo

Il Teatro Nuovo di Madonna in Campagna a Gallarate invita, sabato 12 gennaio, alle 21, allo spettacolo “Giallo Canarino”,

Lo serata è proposta dall’associazione culturale Gli Adulti. Autore e regia Mario Pozzoli.

Un giallo avvincente, un po’ thriller, con tanti colpi di scena. E con una dose di allegria a cui non si può rinunciare.

Il Teatro Nuovo si trova in via Leopardi a Gallarate. Prenotazioni: teatronuovo@mariareginadellafamiglia.it, telefono 0331 245580