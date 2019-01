Libri, teatro e musica per ricordare

Un fine settimana con tanti appuntamenti dedicati al Giorno della Memoria. In programma anche molti spettacoli e laboratori per i più piccoli, ecco gli eventi.

METEO

Sarà un weekend di bel tempo, con progressivo peggioramento e la possibilità di qualche fiocco di neve nella serata di domenica. – Il meteo

LA GIORNATA DELLA MEMORIA

Tanti eventi per non dimenticare la grande tragedia della Shoah. Musica, teatro, incontri e mostre: sono tante le iniziative organizzate in tutta la provincia per celebrare la Giornata della memoria

TUTTI GLI EVENTI DEDICATI AL GIORNO DELLA MEMORIA

INCONTRI

Varese – Da venerdì 25 a domenica 27 gennaio, c’è la Festa del prosciutto e del mercatino italiano, dalle ore 9.00 alle ore 20.00 in Via Marconi. Mercatino di prodotti enogastronomici e artigianato proveniente da diverse regioni d’Italia.

Varese – Sabato incontro sul tema “L’accoglienza e il sostegno ai richiedenti asilo e rifugiati: il contributo della clinica transculturale”, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, alla Sala Montanari del Comune di Varese (Via dei Bersaglieri, 1). Giornata formativa per dipendenti dei comuni, professioni sociali e sanitarie, docenti, membri di associazioni di volontariato, privati cittadini che a vario titolo hanno a che fare con i migranti, con rilascio ECM e attestato di partecipazione. Info www.ballafon.it/convegno

Varese – Sabato 26 gennaio ricorre il 76° anniversario della battaglia di Nikolajewka, una delle pagine più drammatiche della ritirata delle truppe italiane dalla terra di Russia. In programma una fiaccolata che partirà dalla prima cappella del Sacro Monte alle 17.30 – Tutto il programma

Varese – Domenica in programma “Il caffè filosofico”, dalle ore 10.30 alle 12.00 alla Biblioteca Civica di Via Sacco, 9. Relatore: Antonio G. Balistreri, consulente filosofico.

Varese – Gli appassionati di vele d’epoca in convegno al Palace Hotel. Sabato 26 gennaio l’AVEV organizza “Tra legno ed acqua”. Tra gli interventi anche un ufficiale della “Amerigo Vespucci” – Tutto il programma

Varese – Domenica tornano le “Uscite Narranti”: appuntamento a Santa Maria della Schirannetta a Casbeno, alle ore 14.30 al Parcheggio esterno fianco Coop (Via F. Daverio). L’aria della Candelora ci porterà a conoscere questa piccola e raccolta chiesa cara ai “Casbenatt” e i suoi dintorni pieni di fascino e storia antica. Durata 2h 30′ circa. info@officinambiente.org | www.officinambiente.org.

Casciago – Per celebrare al meglio la Festa della Famiglia, nella settimana dell’educazione, la Comunità Pastorale di Sant’Eusebio ha organizzato una festa itinerante con appuntamento clou previsto per sabato 26 gennaio, quando in chiesa a Casciago arriverà Simona Atzori, ballerina e pittrice priva di braccia e mani dalla nascita, artista e personaggio pubblico molto attivo. – Tutto il programma

Gallarate – Sabato 26 gennaio 2019, a due giorni dalla ricorrenza – il 24 gennaio – di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, all’istituto salesiano di piazza don Bosco, 3 a Varese la chiesa varesina ha organizzato due iniziative. La prima è una tavola rotonda dal titolo “Varese, il web, l’informazione locale“, che inizierà alle 10.15. – Tutto il programma

Gallarate – Mario Capanna, ospite alla Cuac, presenta il suo libro. L’Anpi propone un confronto con uno dei protagonisti del Sessantotto: il titolo “Noi Tutti” è un invito al pensare e all’agire collettivo – Tutto il programma

Tradate – Appuntamento d’eccezione domenica 27 gennaio, alle ore 17, alla The Boga Foundation di Tradate in via Fiume 61/63 dove salirà sul palco Suor Cristina, la religiosa vincitrice di “The Voice 2” – Tutto il programma

Marnate – Omaggio a Chopin a “Mondo Musica Marnate”. Bruno Gambarotta e Giorgio Costa ospiti della seconda serata in programma sabato 26 gennaio allo sporting club Mondodomani – Tutto il programma

BAMBINI

Tra incontri con gli autori, libri letti ad alta voce, burattini, spettacoli e laboratori di magia, l’ultimo fine settimana di gennaio offre ai bambini e alle loro famiglie tante occasioni per divertirsi, conoscere nuovi giochi e musei. E il meteo prevalentemente sereno incoraggia passeggiate e visite guidate all’aria aperta, dal Monte San Giorgio al Parco degli Aironi – TUTTI GLI APPUNTAMENTI

TEATRO

Varese – Sabato al teatro di Varese lo spettacolo Beppe Grillo in Insomnia (Ora dormo!), alle ore 21,00.

Varese – “La resilienza del metallo”: è questo il titolo dello spettacolo che andrà in scena sabato sera allo Spazio Yak (Piazza Fulvio De Salvo, 6) di e con: Laura Angelone, Susanna Miotto, Alice Pavan. Biglietto intero € 12. Biglietto ridotto (studenti, under 26, over 65, teatranti professionisti) € 8. www.karakorumteatro.it

Cuasso al Monte – Sabato 26 gennaio arriva al Nuovo Teatro di Cuasso la storica compagnia teatrale della Famiglia Bosina con un nuovo lavoro: “I bosii i gh’a i gamb cürt”, commedia in due atti di Vittorio Barino e Martha Fraccaroli, per la regia di Enrico Bodini. Il ritorno in scena della storica compagnia varesina è stato fortemente caldeggiato da Paolo Franzato, attore, regista e direttore artistico del Nuovo Teatro di Cuasso – Tutto il programma

Gallarate – Il conte Dracula arriva al Teatro Condominio per il nuovo appuntamento del Family show, la rassegna teatrale dedicata alle famiglie che per domenica 27 gennaio alle ore 16 propone “Hotel Transylvania”, uno spettacolo fatto di terrore e comicità. – Tutto il programma

MUSICA E SERATE

Varese – Domenica appuntamento con “Speakinjazz”, alle 17,30 allo Spazio Yak (Piazza Fulvio De Salvo, 6), con la direzione artistica di Renato Bertossi e del 67 jazz club di Varese. SpeakInJazz vuole formare un nuovo pubblico consapevole, avvicinare le nuove generazioni senza deludere o annoiare il pubblico dei già appassionati. Ingresso riservato ai soci del 67 jazz club. Ingresso 10 euro. www.karakorumteatro.it.

Varese – Sabato sera appuntamento al Twiggy di Varese con il tributo a Fabrizio De Andrè con Riki Marini. Alle Cantine Coopuf invece venerdì serata con The Grapes mentre domenica c’è l’aperitivo dell’accoglienza.

Besozzo – Una miscela irresistibile di blues, folk e punk. I Superdownhome sono Henry Sauda e Beppe Facchetti e saranno in concerto sabato alle 21 e 30 al Teatro Duse di Besozzo. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Nei locali di via Galvani ci sarà musica sperimentale che arriva dallo spazio, un appuntamento di Duluth col fumetto indipendente e una ricca domenica con l’aperitivo vegan in compagnia di Gusto Arsizio e il terzo round del torneo poetry slam. – Tutto il programma

Gallarate – Blues, New Orleans Style e il genere Dixieland, le colonne sonore a Gallarate per questa domenica 27 gennaio alle ore 18.30 presso il Teatro del Popolo in Via Palestro 5. – Tutto il programma