Il meteo del weekend: cielo limpido, sole e (forse) qualche fiocco di neve

Sarà un weekend di bel tempo, con progressivo peggioramento e la possibilità di qualche fiocco di neve nella serata di domenica.

Oggi, venerdì 25 gennaio, la giornata sarà soleggiata, con cielo limpido e temperature leggermente più alte della media stagionale per effetto del favonio.

Per sabato è attesa qualche qualche innocua velatura e passaggio di nubi alte, con un residuo di favonio in mattinata.

Cambio di scenario domenica, con cielo parzialmente nuvoloso e temperature leggermente più fredde.

La nuvolosità potrebbe dare luogo in serata a qualche debole precipitazione che potrebbe portare qualche fiocco di neve attorno ai 600 metri a partire dal pomeriggio e in serata anche a quote più basse.