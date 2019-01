Tanti eventi per non dimenticare la grande tragedia della Shoah

Sabato 27 gennaio è la Giornata della Memoria, la ricorrenza internazionale voluta dalle Nazioni unite per commemorare le vittime dell’Olocausto nella data in cui nel 1945 fu liberato il campo di Auschwitz, assurto a simbolo dell’immensa tragedia della Shoah.

Anche in provincia di Varese per tutta la settimana saranno tantissimi gli appuntamenti, molti dei quali rivolti ai giovani, per ricordare quella feroce campagna di odio e di sterminio.

VARESE – Sabato 26 gennaio l’Istituto Calogero Marrone di Varese organizza due belle iniziative che coinvolgono giovani e scuole per ricordare il dirigente dell’ufficio anagrafe del Comune di Varese che salvò tantissimi ebrei e oppositori al fascismo > Le due iniziative

VARESE – Sabato 2 febbraio Calogero Marrone sarà ricordato nella sua Masnago con lo spettacolo teatrale “Calogero Marrone – Giusto tra le nazioni” nato per ricordare e far conoscere una figura a lungo dimenticata > Leggi

ALBIZZATE – Venerdì 25 gennaio, nella sala Reni del Municipio, un percorso nella memoria dello sterminio degli ebrei tra conoscenza e testimonianze, guidata dal filosofo Gianmaria Messina > Leggi

BUSTO ARSIZIO – Domenica 27 gennaio il Comitato antifascista bustese distribuirà fiori ai passanti del centro e organizza una serata dedicata alla memoria dell’orrore nazista e agli attuali movimenti nella galassia neonazista > L’iniziativa

CARDANO AL CAMPO – Sabato 26 gennaio, l’Associazione Laura Prati propone la presentazione del libro di poesia “Cartacce Libere” di Adriana Scanferla, con la lettura di poesie tratte dal volume e dedicate alle vittime dell’Olocausto > Leggi

CASTELLANZA – Sabato 2 febbraio alla Sala Conferenze della Biblioteca Civica si terrà il reading letterario e musicale “Il violino di Auschwitz”, con la voce dell’autrice Anna Lavatelli e le note di Alessandra Sonia Romano che suonerà il violino originale simbolo della tragedia dell’Olocausto > Leggi

GALLARATE – Oltre al tradizionale appuntamento istituzionale al Cimitero Maggiore di Gallarate, la mattina del 27 gennaio alle 11, l’Anpi ospita nel Giorno della Memoria il fisarmonicista rom Jovic Jovic figlio di un deportato ad Auschwitz, per ricordare lo sterminio dei popoli nomadi > Il programma

SARONNO – Una pietra d’inciampo, musica, uno spettacolo e una mostra. Tante le iniziative che per tutta la settimana si svolgeranno a Saronno, coinvolgendo le scuole ma non solo > Tutti gli eventi

SOMMA LOMBARDO – La drammatica storia di tre giovani donne è al centro dello spettacolo teatrale “Tre donne nell’inferno dei lager” che l’Assessorato alla Cultura di Somma Lombardo propone domenica 27 gennaio > Leggi

VEDANO OLONA – Due film per i ragazzi delle scuole e un appuntamento con la testimoninza della nipote di Giacomo Cohen, avvocato milanese di origine ebraica, deportato e morto ad Auschwitz. Le iniziative sono organizzate dalla scuola, dal Comune e dalla locale sezione dell’Anpi > Il programma

VERGIATE – Lunedì 28 gennaio, Vergiate celebra la giornata delle memoria con diverse iniziative realizzate a cura del Comune in collaborazione con Scuola Don Milani e Sistema Bibliotecario dei Laghi > Leggi

Iniziative fuori provincia

MILANO -Martedì 22 gennaio al Teatro alla Scala la senatrice sopravvissuta alla Shoah sarà protagonista di un evento organizzato dall’Anpi provinciale di Milano > L’iniziativa