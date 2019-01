Un weekend asciutto e freddo

Tempo ancora asciutto ma temperature in calo per questo weekend di gennaio, secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino.

Venerdì 18 gennaio il tempo sarà soleggiato con nebbie estese dal pavese al mantovano in parziale dissoluzione in giornata. Temperature localmente mitigate da favonio al mattino sull’area pedemontana. In serata via via nuvoloso. Asciutto o deboli nevicate nella notte su Ossola ed Alpi occidentali. Temperature minime da 0 a 5 °C, massime da 8 a 12 gradi

Per sabato 19 il tempo previsto è nuvoloso. Nella notte e primo mattino poca neve sulle Alpi occidentali e qualche fiocco fin su alto Varesotto e Canton Ticino, poi asciutto. Schiarite dal pomeriggio a partire da Piemonte, Alpi e Prealpi. Diminuzione delle temperature: le minime da 1 a 3 gradio centigradi, massime da 4 a 6 gradi centigradi.

Per domenica 20 il tempo sarà in parte soleggiato e asciutto, con nubi basse o nebbie persistenti sulla pianura. Passaggi nuvolosi nel pomeriggio lungo le Alpi. E’ previsto un ulteriore leggero calo delle temperature: le minime tra -3 e 0 °C, le massime tra i 3 e i 5 °C.