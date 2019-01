Verghera Tango Social Club

La classe va in scena al Caffè Teatro Nazionale 2.0 con Adrián Aragón e Erica Boaglio, star internazionali del Tango Argentino, creatori e coreografi di Pasiones Company , ambasciatori del Tango in tutto il mondo.

La coppia argentina negli ultimi anni alterna periodi di insegnamento in Italia (nel 2018 a Varese avvalendosi dell’organizzazione di Tango Social Club) e in sud America, e ora arricchiscono il calendario di iniziative artistiche e sociali del rinnovato Caffè Teatro Nazionale 2.0 a Samarate.

Adrian y Erica danzano insieme dal 1994: sono stati lanciati dal film “Tango” di Carlos Saura, il grande regista spagnolo che ha saputo creare un’ opera indelebile sul tango; dopo questo inizio si sono susseguite partecipazioni a show di compagnie di livello mondiale, e finalmente con la loro compagnia, Pasiones Company, hanno iniziato a girare il mondo, dall’Argentina al Canada, dal Portogallo ad Hong Kong, dall’Italia ad Israele , offrendo più di 1000 performances nei migliori teatri e creando coreografie per film e per importanti cantanti di fama mondiale.

Chiediamo ai maestri quali sono i valori e i messaggi che volete trasmettere nelle vostre lezioni di tango , specialmente al di fuori dell’Argentina? « Abbiamo deciso di introdurre una nostra maniera di insegnare il tango. Giustamente al di fuori dell’ Argentina non c’è la stessa percezione del tango; Il Tango non è una Moda , anche se molti lo prendono così. Il tango è una cultura. E una cultura non s’impara solo attraverso un passo. Esistono tanti altri elementi per capire bene il Tango, e sono proprio questi elementi che noi mettiamo in gioco durante le nostre lezioni. Cosi gli allievi si rendono conto del perché il tango è il Tango con T maiuscola”.

«Nel Tango ciò che rimane sempre intatta è la sua essenza , e anche se dei cambiamenti avvengono ogni giorno, questa essenza lo porterà avanti nel tempo» spiegano. «Sono esistiti dei movimenti di moda che sono già quasi spariti, e ne appariranno altri che la gente prenderà e in poco tempo abbandonerà. Perché il Tango non è un flash, non è nemmeno superficiale, al contrario, è molto profondo. E quando il Tango ti prende, ti porta a volerlo capirlo più profondamente, è in quel momento che ti rendi conto che prendi la vera strada del tango, condividendo in un corpo a corpo magico, le vecchie note con un sapore tutto nuovo , che ti si stringe il cuore ed entri allora in un’atmosfera di indescrivibile bellezza».

Erica y Adrián Aragón , in collaborazione con Tango Social Club, terranno un ciclo di sei lezioni per ballerini di livello intermedio/avanzato al Caffè Teatro Nazionale 2.0 dal 15 gennaio, desiderosi di condividere con molti appassionati l’energia di questa meravigliosa danza.