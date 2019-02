Ale e Franz al Manzoni con “Nel nostro piccolo”

Venerdì 15 febbraio alle ore 21 arriva al Manzoni la grande tradizione del Teatro canzone: lo spettacolo Nel nostro piccolo – scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari (che è anche regista) e Antonio De Santis – ripercorre le tappe dell’esperienza artistica di Ale e Franz, guardando al modello intramontabile di Gaber e Jannacci, e affida la colonna sonora agli strumenti di Luigi Schiavone, Fabrizio Palermo, Francesco Luppi e Marco Orsi.

Così raccontano Villa e Besentini: “Nel nostro piccolo è un viaggio alla ricerca del nostro punto di partenza,

quello che ha mosso la nostra voglia e ricerca di comicità. Ma Ridendo. Il racconto di un mondo visto dalla

parte di chi ha il coraggio, con le proprie idee, di vedere dentro la vita di ognuno. Raccontare le piccolezze,

le sconfitte, le paure che ci accompagnano. Sempre Ridendo. La risata è il nostro veicolo fondamentale per

riuscire a parlare di noi senza prenderci troppo sul serio.

Nel costruire le tappe di questo percorso ci siamo imbattuti nei nostri punti fermi, che ci hanno, grazie al

cielo, condizionato: Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci. Loro sono stati la scintilla che ci ha permesso di vedere

l’uomo come il centro di tutto. Conoscere il suo mondo. Vederlo mentre ci gira intorno. Un mondo sofferto e gioioso, colorato e grigio, assolato e buio. Ma sempre e comunque un mondo vero, reale. Senza timori, senza remore. Tutto questo porteremo con noi, sul palco… E vi racconteremo la fortuna di aver potuto respirare la stessa aria che Gaber e Jannacci respiravano. L’aria di Milano. Di quegli anni. Ma ridendo sempre!”.

Alessandro Besentini e Francesco Villa diventano Ale e Franz nel 1992. Erano gli anni del CTA (Centro Teatro

Attivo) e i due muovevano i primi passi nel mondo dello spettacolo. Da lì tutto ebbe inizio, lavorando in seguito per il teatro, il cinema e la televisione, da Zelig a Buona la prima.

www.cinemateatromanzoni.it

Musicisti: Luigi Schiavone (chitarra), Fabrizio Palermo (basso), Francesco Luppi (tastiere), Marco Orsi

(batteria)

Costo del biglietto: Poltronissima 33€ – Poltrona 30€ – Poltrona ridotto 27€ – Galleria 28€ – Galleria ridotto

25€ (per gli abbonati: spettacolo in abbonamento)

B otteghino (via Calatafimi, 5): da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle 19.00 – tel. 0331677961

