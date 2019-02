Di cosa ha bisogno il bambino per essere ben nutrito? Il latte della mamma, certo, ma non solo quello. Se ne parla sabato 23 febbraio alle ore 11 nella sede della Cooperativa La Banda (in via Tonale 17, a Busto), che ospita l’incontro “Cibo buono in gravidanza e allattamento”, dedicato a donne incinta e neomamme.

Marta Campiotti e Maria Michela Pirali, ostetriche della Casa maternità di Montallegro, guideranno le mamme in un percorso sul nutrimento del bambino, nella visione più ampia del termine, partendo da una sana alimentazione all’allattamento, senza trascurare l’importanza del pensiero positivo e della respirazione profonda.

Partendo da consigli alimentari semplici, ma perlopiù sconosciuti, si parlerà anche del nutrimento affettivo e ambientale del bambino, dentro e fuori il pancione della mamma.

Per info su orari e costi contattare la segreteria de laBanda Coop allo 0331 680318 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 oppure scrivere a area.infanzia@labandacoop.it.