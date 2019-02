“Furore” di John Ford proiettato in biblitoteca

Appuntamento con il cinema d’autore a Gemonio dove questa sera – martedì 19 febbraio – sarà proiettato “Furore”, pellicola del 1940 diretta dal quattro volte “premio Oscar” John Ford. L’appuntamento è per le ore 21 all’interno della sala consiliare del municipio / Biblioteca civica (in via Rocco Cellina) ed è organizzato dalla Commissione Cultura, dal gruppo di lettura della Biblioteca, dalla Pro Loco e dal Museo Bodini. L’ingresso è gratuito.

Il film è ispirato all’omonimo romanzo di John Steinbeck ed è ambientato nei primi anni Trenta, quelli della grande depressione americana; è la storia drammatica della famiglia Joad costretta a emigrare dall’Oklahoma verso la California lungo la celebre Route 66, la strada che collega le due coste degli Stati Uniti.

“Furore” ha come protagonista principale Henry Fonda – nei panni del capofamiglia Tom Joad e ha vinto due Oscar, quello per la miglior regia di John Ford e quello per la miglior attrice non protagonista a Jane Darwell, oltre a raccogliere altre cinque nomination.