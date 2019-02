“Le tecnologie: come utilizzarle al meglio con i nostri figli” è il titolo dell’incontro alla genitorialità promosso dalla Scuola materna di Cunardo nel suo salone dell’asilo (via Leonardo Da Vinci 2), per martedì 12 febbraio alle ore 20.30.

A introdurre l’argomento sarà la psicoterapeuta Roberta Andrello, cui le mamme e i papà potranno esporre i loro dubbi ed esperienze in materia.

Per facilitare la partecipazione di entrambi i genitori alla serata, l’asilo mette a disposizione dei partecipanti un piccolo servizio nido: durante l’incontro una maestra si prenderà cura dei bambini (massimo 15) e sarà proiettato un cartone animato.

Per prenotazioni telefonare allo 0332 716216.