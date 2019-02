Poesie d’amore e passeggiate nei boschi

Fine settimana di bel tempo in provincia, ideale per chi vuole fare passeggiate nei boschi o un giro di shopping nei centri della città. Per i più piccoli le iniziative sono tante e gli amanti del cinema non resteranno delusi. Ecco i nostri consigli per il weekend.

METEO

Fine settimana con il sole. Sabato prosegue ben soleggiato, durante la notte locali brinate e formazione di nebbie sulla bassa padana, in graduale dissoluzione in giornata. Mite sulle Prealpi e in montagna, 0°C sempre verso 3000m. Domenica soleggiato con presenza di nebbie o nubi basse sulla pianura padana, in parziale dissoluzione nelle ore più calde. Ancora particolarmente mite in montagna con inversione termica.

INCONTRI

Varese – In basilica la veglia degli innamorati: l’appuntamento è al 15 febbraio – Tutto il programma

Varese – Appuntamento con “Il Caffè degli Alpini” per sabato, alle 17 e 30 (Via degli Alpini, 1). Ospite e relatore l’imprenditore e produttore televisivo Beppe Tenti, noto al pubblico italiano peri suoi reportage di viaggi (Overland). Socio del CAI di Torino, nel 1970 inizia la sua attività escursionistica fondando la Trekking International, agenzia impegnata nell’organizzazione di viaggi di avventura. Ingresso libero.

Varese – Per le “Uscite Narranti”, domenica escursione a “Viggiù: il mondo dello scultore Enrico Butti”. Ritrova alle 14e30 al Parcheggio Museo Butti. Il paese che diede i natali al famoso scultore. Tutto è opera d’arte open air, vicoli, portali, chiese, musei. Anche il Cimitero ci sorprenderà. Durata 2h 30’circa. info@officinambiente.org | www.officinambiente.org.

Comerio – Si aprono le porte della Serra Tropicale di Comerio. Da domenica (17 febbraio) inizia infatti un ciclo di aperture della serra alle visite e dalle conferenze di primavera. Tutti gli incontri si svolgeranno presso il Salone Polivalente del Comune di Comerio, attiguo alla Serra, in via Stazione 8. Il primo appuntamento avrà inizio alle 15 e 30 e si potrà conoscere Mario Mariani, proprietario del vivaio Central Park e scoprire i suoi segreti. – Tutto ili programma

Gazzada Schianno – Sabato 16 febbraio alle ore 10.00 all’auditorium Paolo VI di Villa Cagnola di Gazzada Schianno, l’Arcivescovo di Milano incontrerà coloro che sono impegnati in ambito sociale e politico nei Comuni della Zona pastorale di Varese – Tutto il programma

Induno Olona – Il casting del nuovo film di Gabriele Muccino fa tappa nel Varesotto. I genitori potranno portare i propri bimbi di età compresa tra 6 e 12 anni a vivere un giorno sotto i riflettori. Appuntamento sabato 16 e domenica 17 febbraio allo showroom Autotorino – Tutto il programma

Sesto Calende – Anche quest’anno l’instancabile sezione di Ginnastica Artistica della Società Sportiva Sesto 76 si è attivata con l’Associazione Donna Sicura per l’organizzazione del “Flash Mob danzante” che si terrà sabato 16 febbraio alle h 16.00 in Piazza De Cristoforis a Sesto Calende per tenere alta l’attenzione verso il problema sempre troppo attuale della violenza contro le donne. – Tutto il programma

Ispra – Quattromila poesie per “Scrivi l’amore – Premio Mario Berrino”. La finale del concorso letterario è prevista per domenica 17 febbraio alle 16 alla Club House del Ccr di Ispra (via Esperia n. 467) – Tutto il programma

Taino – Domenica 17 febbraio alle 15 il Museo di Storia Locale organizza l’incontro “El nost dialet” con Ele Meazzo, Alberto Garagiola, Adele Boari, Franco Brovelli e Ubaldo Degani. Durante il pomeriggio sono in programma anche alcune letture in dialetto tratte da “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni. – Tutto il programma

Luino – Venerdì 15 febbraio il CAI Luino con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca propone una semplice escursione nel tardo pomeriggio in Val Veddasca per raggiungere il monte Borgna partendo dal Lago Delio. – Tutto il programma

Cassano Magnago – Domenica 17 febbraio 2019, dalle 14 alle 19:30, Villa Buttafava (via Trento 44, Cassano Magnago) ospiterà la diciannovesima edizione di “Sposi in Villa”, la fiera esclusiva per il matrimonio. Dall’abito da sposa alla luna di miele, dalla musica ai fiori, senza dimenticare il catering, le foto, le bomboniere e molto altro ancora. I futuri sposi potranno trovare una panoramica esclusiva di tutto ciò di cui hanno bisogno per il giorno più bello della loro vita. – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Al Santuccio il dramma di Orfeo ed Euridice. In scena Giacomo Ferraù e Giulia Viana, ovvero Eco di Fondo, realtà di spicco della scena teatrale nazionale. Appuntamento per venerdì 15 febbraio, alle 21 – Tutto il programma

Domenica, al Santuccio, alle 16 e 30, “Pulcette” con Arteatro-Altretrocce, Varese per la direzione artistica di Valentina Maselli (ingresso 7 euro, info e prenotazioni 342.343593). www.teatrosantuccio.it | info@teatrosantuccio.it

Varese – Appuntamento per venerdì sera allo Spazio Yak (Piazza Fulvio De Salvo, 6), alle 21.00. In scena lo spettacolo “Luigi” che vi farà ridere, piangere riflettere, sognare e soprattutto stupire. Biglietto intero € 12, Ridotto (studenti, under 26, over 65, teatranti professionisti) € 8. Ragazzi dai 12 ai 16 anni € 5, ingresso gratuito per gli under 12. www.karakorumteatro.it

Varese – Domenica, al Teatro di Piazza Repubblica, alle 16e30 per la rassegna “AmaTe!”, i Giovani di Ieri e di Oggi presentano “Due di picche” dio Ettore Imparato. Ingresso offerta minima 10 euro. Spettacolo a favore di Tincontro Onlus Varese. www.teatrodivarese.it

Venegono Superiore – L’associazione “Sui sentieri della musica” di Venegono Superiore propone per sabato 16 febbraio una serata dedicata al tema delle colonne sonore. L’appuntamento è per le 21 in Sala consiliare, con la musica dal vivo eseguita dal pianista Luigi Palombi. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Arriva alla Sala ProBusto il prossimo 16 febbraio il “Rocky Horror Picture Show”. Uno show che ha da oltre 40 anni riesce a movimentare moltissimi fan che lo hanno conosciuto al cinema e poi in televisione e anche a teatro. – Tutto il programma

BAMBINI

Spettacoli, laboratori, letture e qualche momento dedicato alle mamme ai papà. Diversi gli appuntamenti per i più piccoli, tra favole, laboratori, giochi e colori. – TUTTI GLI APPUNTAMENTI PER BAMBINI

CONCERTI E SERATE

Varese – Alle Cantine Coopuf torna uno dei format d’eccezione targato Madboys E&C. Il party anni ’80 si ripresenta alle Cantine Coopuf per una lunga, lunghissima nottata tutta da ballare. Sul palco gli E.T.eam. Domenica 17 febbraio invece, spettacolo di magia e illusionismo con Vittorio Belloni – Tutto il programma

Varese – Al Twiggy il fine settimana è con il dj set – Tutto il programma

Gallarate – Nuovo appuntamento musicale al Camelot-3Sg di Gallarate, con la rassegna “Donatori di musica Gallarate”, con la direzione artistica di Lorenzo Bovitutti: domenica 17 febbraio alle 17 sarà la volta del duo composto da Max De Aloe alla armonica cromatica e fisarmonica e Lorenzo Cominoli alla chitarra. – Tutto il programma

ARTE

VARESE – Continua la mostra personale di Carlo Campiotti alla Sala Veratti del Comune di Varese Via Veratti, 20. Ingresso gratuito

VARESE – Continua fino a domenica la mostra “Seme di Luce” al Battistero di Velate Piazza Santo Stefano. Un’iniziativa a cura di Carla Tocchetti nel 500° della morte di Leonardo Da Vinci con la partecipazione di Boboeem Installation, Carlo Gamberoni lighting design, Magda Chiarelli, performance Vernissage. Orario apertura Mostra: sabato 16.00 – 19.00 domenica 10.00 – 12.30 | 16.00 – 19.00 Ingresso libero.

CINEMA

Il 13 febbraio uscirà al cinema “La paranza dei bambini”, tratto dal libro di Roberto Saviano. “Alita” ( Rosa Salazar ) è un cyborg, riesumato da una discarica di rottami dal Dottor Daisuke Ido ( Christoph Waltz ). “Un’avventura” è una commedia romantica e musicale, nelle sale da giovedì 14 febbraio – LA PROGRAMMAZIONE NELLE SALE