Rock e uncinetto il weekend sarà perfetto

Ecco gli appuntamenti del fine settimana in provincia: domenica 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, c’è la raccolta del farmaco ma anche molti eventi di teatro e qualche appuntamento musicale. Al cinema c’è Clint Eastwood ma anche Luca Argentero e il cartone animato Remì. Il meteo? Così e così.

Meteo – Un weekend bello fino a domenica pomeriggio, quando si rannuvolerà fino a ricominciare, anche se debolmente a piovere: sono queste le previsioni meteo del Centro Geofisico prealpino per il fine settimana. – Meteo

INCONTRI

Il Giorno del Ricordo – Il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per ricordare la tragedia delle foibe e dell’esodo degli italiani da Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Una pagina dolorosa della nostra storia che in questi giorni verrà ricordata con numerose iniziative in tutta la provincia – TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Giornata di raccolta del farmaco – Si terrà anche in provincia di Varese la diciannovesima edizione della giornata di raccolta del farmaco, iniziativa nazionale che coinvolge oltre 4500 farmacie, in 104 province d’Italia. Centoventidue le farmacie che partecipano in provincia nella giornata di sabato – Ecco l’elenco

Varese – Domenica torna l’Antico mercato bosino, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 in Corso Matteotti, Via Marconi, Piazza Carducci. Mercato dell’antiquariato che si tiene ogni seconda domenica del mese, escluso agosto.

Varese – Per le “Uscite Narranti” appuntamento a “Helleborus Niger” detto Rosa di Natale: le pendici del Chiusarella sono un terreno ideale per questi splendidi fiori invernali. Sperando in un ottima fioritura andiamo a cercarli insieme. Ritrovo domenica, alle ore 14.30 al Parcheggio Cimitero della Rasa Varese. Durata 2h 30’circa. info@officinambiente.org e www.officinambiente.org.

Varese – Si intitola “tutto sugo e niente mafia” la cena per conoscere più da vicino il fenomeno della mafia: è quella che organizza il Clan “Alba Errante“, dei gruppi scout Varese 3 e Varese 8. Appuntamento per sabato sera – Tutto il programma

Induno Olona – Sabato 9 febbraio si rinnova a Induno Olona l’appuntamento con il Mercato della Terra del Piambello. Dalle 9 alle 14 in località San Cassano si potrà fare la spesa dai numerosi produttori locali selezionati da Slow Food della provincia di Varese secondo il criterio del cibo buono e pulito – Tutto il programma

Gallarate – Serata di presentazione per il Trail di Bòzz 2019, la gara su lunga distanza organizzata dall’Insubria Sky Team che verrà disputata il prossimo 24 febbraio, ultima domenica di questo mese. Sarà la Cascina Monte Diviso di Gallarate, in via Brennero 11, a ospitare la serata di “lancio” della manifestazione podistica – Tutto il programma

Busto Arsizio – Nel fine settimana c’è “Manualmente, il Salone della creatività” che torna a MalpensaFiere, il moderno centro espositivo di Busto Arsizio, raccogliendo il testimone di Passatempi e Passioni. Una vetrina ideale per dar vita a tre giorni dedicati a cucito, home decor, bijoux, ricamo, merletto, knitting, uncinetto, pittura, stamping, scrapbooking, decoupage, recycled art e a tutte le tecniche manuali, da quelle più tradizionali alle più innovative. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Appuntamento con i libri alla Libreria Boragno: venerdì alle 18.30 la Galleria Boragno ospiterà Enrico Pandiani per la presentazione del suo ultimo noir “Ragione da vendere”. Sabato 9 febbraio alle 17 appuntamento in Galleria Boragno con Jacopo Cazzaniga e il suo libro “La notte vince sempre”, pubblicato da Macchione Editore. Domenica 10 febbraio alle 16 alla Galleria Boragno si terrà la presentazione del libro “Vietato dire non ce la faccio” di Ivan Scamorza, edito da Gruppo Albatros Il Filo. – Tutto il programma

Saronno – Un fine settimana goloso in programma a Saronno: da venerdì 8 a domenica 10 febbraio su tutto Corso Italia si svolgerà la “Choco Fest 2019”. Dall’incrocio di via S. Giuseppe fino a Piazza Libertà ci sarà l’esposizione, vendita e somministrazione di cioccolato di vario tipo e qualità. Presenti oltre 20 operatori commerciali che saranno presenti con i loro stand. L’evento è organizzato dall’associazione “Assodolciai” di Robbiate (LC). Sarà presente anche un laboratorio creativo del cioccolato. – Tutto il programma

MUSICA E SERATE

Varese – Appuntamento a teatro con Angelo Branduardi e un tour che farà tappa in tutta Europa; si intitola “The Hits Tour” e arriva a quarant’anni dagli inizi di carriera del cantante e musicista. L’appuntamento è a teatro, alle 21 – Tutto il programma

Varese – Domenica allo Spazio Yak, alle 17 e 30, appuntamento in jazz con la direzione artistica di Renato Bertossi e del 67 jazz club di Varese: in scena il duo “Hymnotic”, formato da Simone Mauri (bass clarinet) e Alessio Penzo (Hammond organ) . Ingresso 10 euro – Tutto il programma

Varese – Volete rivivere tutte le più grandi hit del Festival di Sanremo? L’appuntamento è al Twiggy Caffè per sabato sera con il Karaoke di Ariele Frizzante e una serata tutta dedicata alla kermesse musicale. – Tutto il programma

Besozzo- Lo storico negozio di dischi Musical Box sabato pomeriggio ospita Saul, artista luinese che presenta il suo ultimo album – Tutto il programma

Busto Arsizio – Fine settimana di iniziative anche al Circolo Gagarin: sabato concerto di Thalia Zedek Band dagli USA. Apre Alessandro Rocca. Domenica serata ludico-creativa, con incursioni poetiche – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Allo Spazio Yak, sabato sera in scena “Con me in Paradiso”, una produzione del Teatro Periferico per la regia di Paola Manfredi, con Abdoulaye Ba, Mauro Diao, Siaka Konde, Loredana Troschel e Dario Villa. Alle 21.- Tutto il programma

Varese – Sabato 9 febbraio alle 20.30, al Teatro Santuccio si terrà il primo spettacolo teatrale della rassegna teatro-musica-letteratura “Parola di donna”, dedicato alla figura di Rita Levi Montalcini: “Le parole di Rita” – Tutto il programma

Domenica, sempre al Santuccio, si terrà la 14esima edizione della rassegna “Pomeriggi Teatrali” con lo spettacolo “La felicità è uno schiaffo” di e con Giorgia Goldini, tra le più brillanti attrici comiche italiane. Inizio alle 17.30. – Tutto il programma

Varese – Sul palco del Teatro Apollonio di Varese “Il libro della giungla: il viaggio di Mowgli” , il musical per bambini e ragazzi di ogni età: in programma per domenica 10 febbraio alle ore 17. – Tutto il programma

Varese – Domenica, alle 18, all’Auditorium Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” in scena lo spettacolo “Falsi amici (così… per scherzare!)”. Lo spettacolo, in scena sotto l’egida della rassegna “Libera(la)mente”, è una commedia brillante. Ingresso libero. Le offerte raccolte saranno interamente devolute all’Associazione Parkinson Insubria (ASPI) della provincia di Varese.

Besozzo – Sabato 9 febbraio alle ore 21 al Teatro Duse di Besozzo, dopo il fortunato inizio di stagione, secondo spettacolo della Rassegna 2019 “Benvenuti a Teatro!”, organizzata e promossa dall’Amministrazione Comunale. Ospite sul palco la compagnia Teatro Scientifico di Verona, che porterà in scena lo spettacolo “Oggi è Otello” tratto dal testo di William Shakespeare – Tutto il programma

CINEMA

Al cinema arriva Copperman per la regia di Eros Puglielli con Luca Argentero. Al cinema anche il grande Clint Eastwood che dirige e interpreta “Il corriere – The mule” mentre “10 giorni senza mamma” è il nuovo film di Alessandro Genovesi. Ma nelle sale c’è molto di più. Al cinema anche Remi, un classico del genere per ragazzi – La programmazione nelle sale

ARTE

Ultimo fine settimana a Villa e Collezione Panza per visitare la mostra di Barry X Ball, “The End Of History” e il Ganzfeld di James Turrell (foto sopra)- Tutto il programma