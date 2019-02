Tornano i concerti dell’Accademia musicale di Porto Ceresio

Tornano i concerti della domenica all’Accademia musicale di Porto Ceresio, diretta dal M° Giovanni Salvatore Astorino.

Dopo uno stop forzato dovuto all’improvvisa scomparsa del M° Marco Rossi del Conservatorio di Como, l’ente con cui l’Accademia collabora per questi preziosi appuntamenti musicali, si riparte con un bel concerto per pianoforte tutto dedicato a Bach.

L’appuntamento è per domenica 3 marzo, alle 17 nella sede dell’Accademia, in via Mazzini (di fronte alla Biblioteca comunale). Si esibirà Michael G. Jennings (nella foto), con un programma tutto dedicato a Bach.

Nato a Milano nel 1995, Michael Jennings si avvicina al pianoforte da ragazzo,per poi studiare per un breve periodo dapprima sotto la guida del M° V. Fiamma e successivamente del M° V. Balzani e del M° A. Vizzini, con cui studia tutt’ora.

Laureatosi con lode in Filosofia teoretica nel 2017 con una tesi sull’inconsistenza del formalismo musicale, è attualmente al II anno di Triennio al Conservatorio Verdi di Como nella classe del M° P. F. Forlenza, dopo essere stato nella classe del M° M. Patuzzi.

Ha inoltre partecipato a corsi di approfondimento pianistico tenuti dai M° T. Poli, C. Balzaretti e R. Cappello, con il quale si è anche esibito in una serata del Festival “Up-to-Penice”, organizzato dall’Accademia del Ridotto di Stradella.

Tra le ultime esibizioni spiccano, tra l’altro, il debutto con orchestra presso il Teatro Sociale di Como e la partecipazione al MiAmOr Festival. Da ricordare invece, l’esecuzione, nel 2016, delle Variazioni Goldberg alla Sala Facchinetti della Società Umanitaria di Milano per l’associazione benefica “Cena dell’Amicizia”.

Recentemente ha conseguito il terzo premio di categoria ai concorsi internazionali di Stresa e Villafranca di Verona ed è stato curatore e organizzatore della rassegna di concerti estiva dell’associazione PianoLink presso lo spazio BASE a Milano. Con la stessa associazione collabora, da settembre 2018, come coordinatore della PianoLink Orchestra.

Il programma del concerto:

J. S. Bach – Toccata in Fa diesis minore BWV 910

J. S. Bach – V Suite Francese in Sol maggiore BWV 816: Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte, Bourré, Loure e Gigue

J. S. Bach – IV Partita in Re maggiore BWV 828: Ouverture, Allemande, Courente, Aria, Sarabande, Menuet e Gigue.

Qui la locandina con i prossimi appuntamenti