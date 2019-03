“I cantieri di Open Fiber mi hanno danneggiato la macchina”

I cantieri di Open Fiber sembrano ormai un tormentone: tra tubi tranciati e disagi in centro, l’arrivo della fibra ottica nelle vie della città non manca mai di “farsi riconoscere”.

Le ultime segnalazioni giunte a Varesenews, però, si riferiscono a questioni più delicate: i danni che possono avvenire nel periodo di chiusura provvisoria delle buche tracciate per inserire la fibra.

Ne abbiamo già reso conto pubblicando questa lettera:

Ma poche ore fa abbiamo ricevuto anche questa segnalazione:

Volevo segnalare dei fatti successi dagli operatori che lavorano per la posa fibra ottica.

Abito a Varese in via Goldoni ed è da inizio marzo che la fibra è stata posata. Aldilà dei disagi provocati dai rattoppi stradali fatti in qualche modo, come sempre purtroppo,ma in più per ben due volte mi hanno danneggiato le auto di mia proprietà!

La prima volta in data 7 marzo mentre tagliavano l’asfalto un sasso ha colpito il lunotto posteriore mandandolo in frantumi ma nessuno ha visto e nessuno è stato!

Risultato: il pezzo di asfalto è finito da solo nel bagagliaio e io ho speso 250 euro perché mi avanzavano!

Due giorni fa un loro mezzo di una ditta in subappalto ha urtato la mia auto segnandola sul paraurti, questa volta una vicina ha visto e mi ha avvisato ma ovviamente erano già andati via e nonostante mi sia presentato nell’ufficio provvisorio della Sirti come la prima volta, nemmeno sanno chi sono le ditte che lavorano per loro!

La cosa peggiore di tutto ciò è che le risposte sono state : ma lo sa che siamo in Italia? E si meraviglia?

Certo che mi meraviglio ma soprattutto non credo che non ci siano più persone oneste in Italia. Mi aspetto che queste ditte siano assicurate o proprio perché siamo in Italia anche questo può essere omesso?

Una cosa è certa: parcheggiate il più lontano possibile dai lavori di open fiber perché se trovate danni è solo colpa vostra!

Grazie e cordiali saluti.

Cinzia Imonti Curcio.