Centrodestra Vedano Olona, il candidato sindaco sarà Marco Uboldi

Il centrodestra Vedanese, formato dalle forze politiche tradizionali, e da presenze civiche, presenta, per le elezioni amministrative di quest’anno, un candidato unitariamente condiviso ed espressione della società civile.

Marco Uboldi, 48 anni, da sempre residente a Vedano Olona, è il candidato Sindaco per le elezioni amministrative 2019.

Sposato, due figli in tenera età, dirige l’azienda di famiglia che opera nel settore tessile, mentre nel tempo libero è vicepresidente della FC Vedanese (Settore calcio a 5), nonché Delegato Provinciale Federazione Italiana Gioco Calcio.

«Nonostante la mia vita non sia priva di impegni – dichiara Uboldi -, mi sono voluto candidare alla carica di Sindaco di Vedano Olona, perché tante persone, visti i risultati raggiunti nei campi in cui sono impegnato, mi hanno chiesto di utilizzare queste mie capacità anche in campo politico, per migliorare la vita dei miei concittadini. Da questi suggerimenti, fatti da gente comune, l’idea ha iniziato a prendere forma».

Con questo annuncio il Centrodestra Vedanese congiuntamente alle presenze civiche, lancia la propria campagna elettorale per le elezioni Amministrative 2019.

Prossimamente verranno comunicati i componenti della lista elettorale.